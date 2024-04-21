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Власть

Еще один. Депутат Жогорку Кенеша Эмилбек Джусупов решил сложить полномочия

Депутат Жогорку Кенеша Эмилбек Джусупов намерен сложить свои полномочия. Соответствующее заявление он подал в ЦИК, указав, что сдает депутатский мандат.

Он родился 21 апреля 1991 года в селе Кожо-Арык Ноокатского района, Ошской области.

Имеет высшее образование. В 2008 году поступил в Ошский государственный юридический институт и окончил факультет «Управления и права»;

2014-2015 годы — начальник участка ОсОО «Дастан Курулуш»;

с июня по ноябрь 2015 года — технический директор ОсОО «Дастан Курулуш»;

2015-2016 годы — генеральный директор ОсОО «Дастан Курулуш»;

2016-2017 годы — учредитель, генеральный директор ОсОО «Тагай Ата»;

2017-2018 годы — генеральный директор ОсОО «Эмаком»;

2018-2021 годы — президент холдинга ОсОО «Эмаком Холдинг»;

В 2021 году был избран депутатом Жогорку Кенеша VII созыва от политической партии «Ишеним».

Женат, отец 3 детей.

Отметим, ранее уже 13 народных избранников действующего созыва сдали мандаты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292163/
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