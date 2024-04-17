Торага Жогорку Кенеша рассказал, сколько депутатов сдали в свое время мандаты

Спикер парламента Нурланбек Шакиев на заседании Жогорку Кенеша рассказал, сколько депутатов V, VI, VII созывов сдали свои мандаты.

Он напомнил, что 13 народных избранников действующего созыва сдали мандаты.

«Говорят, что в истории Жогорку Кенеша такого никогда не было. Напомню, в VI созыве по различным причинам 82 депутата сдали мандаты, в V созыве сложили полномочия 33 нардепа», — отметил Нурланбек Шакиев.

Напомним, 28 апреля в трех одномандатных округах выберут новых депутатов Жогорку Кенеша. Места в парламенте стали вакантными, так как после выпуска сюжетов на телеканале «Регион ТВ», принадлежащем главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, о связях отдельных нардепов с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым некоторые из них отказались от мандатов.

В частности, в них упоминаются брат экс-таможенника Искендер Матраимов, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, инициатор законопроекта об иноагентах Надира Нарматова. Респонденты отмечают, что эти члены Жогорку Кенеша должны добровольно сложить депутатские полномочия либо быть лишены мандата.

Первым ЦИК досрочно прекратила полномочия члена фракции «Ата Журт Кыргызстан» Абдыбахаба Боронбаева, который до прихода в парламент возглавлял Юго-Западную таможню. Мандат передали следующему в партийном предвыборном списке кандидату — бизнесмену Саидбеку Зулпуеву.

Следом Центризбирком на основании поданных заявлений о сдаче мандата досрочно прекратил полномочия депутатов ЖК Искендера Матраимова, Нурлана Ражабалиева и Айбека Осмонова. Так как они в парламент прошли от одномандатных округов, в них указами президента назначены досрочные выборы.

На их подготовку и проведение планируется потратить в общем 34 миллиона 648 тысяч сомов.