Садыр Жапаров посетил Ботанический сад после его реконструкции

Президент Садыр Жапаров посетил Ботанический сад имени Энвера Гареева после его реконструкции. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что горожане, особенно старшее поколение, с радостью воспринимают изменения в Бишкеке, который обновляется и меняется в лучшую сторону. Во многом это связано с тем, что свою юность они провели в городе, который назывался «самым зеленым».

Вместе с тем, как подчеркнул глава государства, за последние 15 лет, столица потеряла статус зеленого города. Парки были разграблены, а участки в них распроданы и переданы в частные руки.

Садыр Жапаров сообщил о намерении вернуть Бишкеку былую славу города-сада и выразил уверенность, что граждане, особенно жители столицы, поддержат эти усилия. Он рассказал, что наряду с развитием экономики ведутся мероприятия по реализации инициативы «Жашыл мурас», которая направлена на сохранение природы Кыргызстана.

Кроме того, в этом году в рамках празднованию 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области запланирована посадка 8 миллионов саженцев и проведение работ по благоустройству и озеленению.

Президент напомнил, что, увидев плачевное состояние Ботанического сада, а также принимая во внимание его роль в улучшении экологической обстановки и вклад в посадку различных саженцев на территории республики, принял решение восстановить его путем высадки растений и проведения работ по реконструкции.

«Это связано с тем, что Ботанический сад при Национальной академии наук — ведущее научное учреждение в области селекции, сохранения и обогащения растений природной флоры Кыргызстана в целях их устойчивого использования – один из главных центров по изучению и сохранению биоразнообразия. Иначе говоря, национальное достояние республики», — подчеркнул президент.

Как отметил глава государства, в целях сохранения Ботанического сада были даны соответствующие поручения. А в прошлом году началась реконструкция общей территории сада по улице Горького. Тогда руководители администрации президента, ГП «Кыргызкурулушсервис» и Ботанического сада подписали трехсторонний контракт на сумму 33 миллиона сомов.

В рамках контракта были приобретены саженцы коллекционных декоративных растений, вычищены сорняки и кустарники, вырыт колодец для сбора поливной воды, установлен резервуар для капельного орошения, отремонтированы аллеи и дороги, установлено освещение на солнечных батареях. Строится лабораторный корпус и ремонтируется теплица.

Садыр Жапаров отметил, что реконструкция и восстановительные работы также будут проведены на других территориях сада, расположенных на улице Горького и Ахунбаева.

В завершение глава государства призвал граждан внести вклад в сохранении природы, поддерживать чистоту города, бережно относиться к деревьям и саженцам, помогать в работах по благоустройству и активно участвовать в проведении субботников.

В ходе посещения Ботанического сада Садыр Жапаров также принял участие в посадке деревьев.