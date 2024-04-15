Точки питания «Апамдын каттамасы» перенесут в село Чолок

На заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутат Нуржигит Кадырбеков сообщил, что владельцам объекта общественного питания «Апамдын каттамасы» продлили срок переезда до осени.

«Вы говорили, что им надо переехать до марта, но, оказывается, срок продлили до осени. Спасибо. Это уже бренд, многие там питаются», — сказал нардеп.

По словам замминистра транспорта и коммуникаций Ырысбека Бариева, владельцам точки «Апамдын каттамасы» выдадут участки у въезда в село Чолок.

«Там рядом проходит железная дорога. Поэтому хотим перенести в село Чолок. Выделяется земля. Также мы разговариваем с местными органами, чтобы выделить участок у объездной. Там будут созданы условия продавцам кукурузы и каттамы. Готовим проект, заасфальтируем дороги», — отметил Ырысбек Бариев.

Напомним, автодорога Бишкек — Нарын — Торугарт с 124-го по 500-й километр (перед кафе «Манап») закрыта для левостороннего поворота автотранспорта, движущегося со стороны Боомского ущелья в направлении Бишкека по старой дороге.

Теперь нельзя будет повернуть на участок дороги Дорожный — Чолок — Боом и не получится посетить объекты общественного питания «Каттама». Но те, кто едет в сторону Иссык-Куля, смогут проезжать по участку и посетить объекты общепита, далее направиться в Боомское ущелье по старой дороге.