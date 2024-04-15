17:22
USD 89.12
EUR 95.10
RUB 0.95
Власть

Точки питания «Апамдын каттамасы» перенесут в село Чолок

На заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутат Нуржигит Кадырбеков сообщил, что владельцам объекта общественного питания «Апамдын каттамасы» продлили срок переезда до осени.

«Вы говорили, что им надо переехать до марта, но, оказывается, срок продлили до осени. Спасибо. Это уже бренд, многие там питаются», — сказал нардеп.

По словам замминистра транспорта и коммуникаций Ырысбека Бариева, владельцам точки «Апамдын каттамасы» выдадут участки у въезда в село Чолок.

«Там рядом проходит железная дорога. Поэтому хотим перенести в село Чолок. Выделяется земля. Также мы разговариваем с местными органами, чтобы выделить участок у объездной. Там будут созданы условия продавцам кукурузы и каттамы. Готовим проект, заасфальтируем дороги», — отметил Ырысбек Бариев.

Напомним, автодорога Бишкек — Нарын — Торугарт с 124-го по 500-й километр (перед кафе «Манап») закрыта для левостороннего поворота автотранспорта, движущегося со стороны Боомского ущелья в направлении Бишкека по старой дороге. 

Теперь нельзя будет повернуть на участок дороги Дорожный — Чолок — Боом и не получится посетить объекты общественного питания «Каттама». Но те, кто едет в сторону Иссык-Куля, смогут проезжать по участку и посетить объекты общепита, далее направиться в Боомское ущелье по старой дороге.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291579/
просмотров: 646
Версия для печати
Материалы по теме
Тысячи людей останутся на улице. Депутат о построенных незаконно домах
Авария на ТЭЦ Бишкека. Депутат интересуется строительством АЭС в Кыргызстане
Депутат раскритиковал реализацию программы «Жашыл мурас»
Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» хочет прийти в Кыргызстан
Минэкономики: Оператором учетной системы для общепита могут быть любые компании
Общепит Кыргызстана хотят обязать ставить единую учетную систему
Итоги медицинских осмотров мигрантов в «Сахарово» вызывают сомнение у депутатов
Кто в парламенте друг шайтана, рассказал депутат Нуржигит Кадырбеков
Фото раздетых девушек мешают водителям. Депутат требует убрать баннеры с обочин
62 процента преподавателей вузов страны замешаны в коррупции — депутат
Популярные новости
Президент Кыргызстана предложил забыть тему внешнего долга Президент Кыргызстана предложил забыть тему внешнего долга
Топографические группы Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана обследовали границу Топографические группы Кыргызстана и Таджикистана обследовали границу
Садыр Жапаров посетил Национальную академию наук и&nbsp;Ботанический сад Садыр Жапаров посетил Национальную академию наук и Ботанический сад
Садыр Жапаров: Мы&nbsp;никогда не&nbsp;должны быть против других языков Садыр Жапаров: Мы никогда не должны быть против других языков
Бизнес
Получите цифровую подпись в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;, чтобы сдать налоговую декларацию онлайн Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн
&laquo;Оптима Банк&raquo; вручил подарки победителям 1-го этапа акции &laquo;Олимпийское золото&raquo; «Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
Целых пять онлайн-кинотеатров и&nbsp;быстрый как пуля интернет от&nbsp;Saima Telecom Целых пять онлайн-кинотеатров и быстрый как пуля интернет от Saima Telecom
Мобильный оператор&nbsp;О! провел масштабные работы по&nbsp;улучшению сети Мобильный оператор О! провел масштабные работы по улучшению сети
15 апреля, понедельник
17:17
КПП «Ак-Тилек — автодорожный» временно закрыт КПП «Ак-Тилек — автодорожный» временно закрыт
17:10
Мэрия Бишкека вернула старую схему движения автобуса № 226
17:07
Люди гибнут в ДТП. Депутат требует установить светофор в Кызыл-Кие
16:50
За пользование водоемами рыбхозы Кыргызстана дают взятку до $10 тысяч — депутат
16:29
Кабмин создает лизинговую компанию, на которую выделит 1 миллиард сомов