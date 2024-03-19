Проезд по старой дороге в Бооме, где продают каттаму, закрыли с одной стороны

Автодорога Бишкек — Нарын — Торугарт с 124-го по 500-й километр (перед кафе «Манап») закрыта для левостороннего поворота автотранспорта, движущегося со стороны Боомского ущелья в направлении Бишкека по старой дороге. Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций

Теперь нельзя будет повернуть на участок дороги Дорожный — Чолок — Боом и не смогут посетить объекты общественного питания «Каттама». Но те, кто едет в сторону Иссык-Куля, смогут проезжать по участку и посетить объекты общепита, далее направиться в Боомское ущелье по старой дороге.

Предписание о закрытии участка дороги с востока на запад бетонным ограждением Минтрансу выписали в отделе безопасности дорожного движения ОВД Кеминского района Чуйской области. Решение о закрытии дороги принято на проведенном собрании еще 6 октября 2023 года для обеспечения безопасности. За 10 месяцев 2023-го на этом промежутке произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 5 и 36 человек получили травмы.