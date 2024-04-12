В Кыргызстане намерены вернуть институт рецидива преступлений

В Кыргызстане в рамках проводимой государством политики по борьбе с организованной преступностью намерены вернуть институт рецидива преступлений. Законопроект, инициированный кабмином, вынесен на общественное обсуждение.
Документом предусматривается введение понятия рецидива преступлений и решаются некоторые вопросы конфискации имущества, а также предусматривается возможность предоставления большей самостоятельности для следователей.
«Это не оправдало себя и не дало результатов. Исключение более строгой ответственности для членов организованных преступных группировок, куда, как правило, входят лица, имеющие неоднократные судимости, позволило им укрепиться и расширить свое влияние. Для рецидивистов в настоящее время допустимы применение пробации, условно-досрочное освобождение, равное наказание с лицами, впервые привлекаемыми к ответственности», — говорится в справке-обосновании.
Согласно законопроекту, рецидивом признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.
Проектом закона усиливается ответственность. Размер наказания за рецидив не может быть ниже половины, за опасный рецидив — не менее двух третей, а за особо опасный рецидив — не менее трех четвертей максимального наказания, предусмотренного за совершенное преступление.
«Повышение ответственности должно стать сдерживающим фактором, превентивной мерой. Законопроект направлен на депопуляризацию криминальной идеологии и субкультуры среди молодежи и населения в целом. Эффективная борьба с рецидивом требует комплексного подхода, который включает в себя как ужесточение наказания, так и акцент на реабилитацию и социальную адаптацию осужденных. Соответственно, государство должно разрабатывать программы по реабилитации осужденных, в том числе образовательные курсы, трудоустройство и меры по повышению социальной адаптации, которые могут помочь предотвратить повторное совершение преступлений», — отмечают авторы законопроекта.
Они также подчеркивают, что организованная преступность является серьезной угрозой для безопасности страны и оказывает свое влияние практически на все сферы жизнедеятельности общества. Особую тревогу вызывают факты сращивания криминала с отдельными представителями власти и государственного управления, в том числе в системе правоохранительных органов.
Наличие криминального статуса должно стать самостоятельным составом преступления, в том числе с учетом завершения имплементации в национальное законодательство норм Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.