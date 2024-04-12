В Кыргызстане намерены вернуть институт рецидива преступлений

В Кыргызстане в рамках проводимой государством политики по борьбе с организованной преступностью намерены вернуть институт рецидива преступлений. Законопроект, инициированный кабмином, вынесен на общественное обсуждение.

Документом предусматривается введение понятия рецидива преступлений и решаются некоторые вопросы конфискации имущества, а также предусматривается возможность предоставления большей самостоятельности для следователей.

Понятие рецидива преступлений и повышенная ответственность за это отменены в КР 1 января 2019 года с введением Уголовного кодекса в редакции 2017-го.

«Это не оправдало себя и не дало результатов. Исключение более строгой ответственности для членов организованных преступных группировок, куда, как правило, входят лица, имеющие неоднократные судимости, позволило им укрепиться и расширить свое влияние. Для рецидивистов в настоящее время допустимы применение пробации, условно-досрочное освобождение, равное наказание с лицами, впервые привлекаемыми к ответственности», — говорится в справке-обосновании.

Согласно законопроекту, рецидивом признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.

Рецидив преступлений признается отягчающим обстоятельством. Пробационный надзор и условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в этом случае не применяются.

Проектом закона усиливается ответственность. Размер наказания за рецидив не может быть ниже половины, за опасный рецидив — не менее двух третей, а за особо опасный рецидив — не менее трех четвертей максимального наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

«Повышение ответственности должно стать сдерживающим фактором, превентивной мерой. Законопроект направлен на депопуляризацию криминальной идеологии и субкультуры среди молодежи и населения в целом. Эффективная борьба с рецидивом требует комплексного подхода, который включает в себя как ужесточение наказания, так и акцент на реабилитацию и социальную адаптацию осужденных. Соответственно, государство должно разрабатывать программы по реабилитации осужденных, в том числе образовательные курсы, трудоустройство и меры по повышению социальной адаптации, которые могут помочь предотвратить повторное совершение преступлений», — отмечают авторы законопроекта.

Они также подчеркивают, что организованная преступность является серьезной угрозой для безопасности страны и оказывает свое влияние практически на все сферы жизнедеятельности общества. Особую тревогу вызывают факты сращивания криминала с отдельными представителями власти и государственного управления, в том числе в системе правоохранительных органов.

Наличие криминального статуса должно стать самостоятельным составом преступления, в том числе с учетом завершения имплементации в национальное законодательство норм Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.