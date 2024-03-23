Матраимов vs власти: чиновник прокомментировал предполагаемое покушение

Членов транснациональной ОПГ, которые, как ранее сообщил пресс-центр ГКНБ, готовили покушение на руководство Кыргызстана, подослал Райымбек Матраимов. Об этом на своей странице в Facebook написал управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, «сотрудниками ГКНБ были задержаны лица, прибывшие из-за границы для покушения на руководителей нашей страны, сообщалось, что их подослал Матраимов».

Чиновник признался, что эти события сильно огорчили его.

Каныбек Тумонбаев пояснил, что некоторые персоны, которые годами грабили страну и народ, теперь недовольны изменениями, которые происходят благодаря власти. Он считает, что главный враг граждан страны это равнодушие, и призвал всех к единству.

Напомним, ранее ГКНБ сообщил о задержании в Бишкеке членов транснациональной ОПГ, которые готовили покушение на руководство страны.

Экс-замглавы таможни Райымбек Матраимов находится в столице Азербайджана — городе Баку, также сообщили в ГКНБ.

ГКНБ направил письмо азербайджанской стороне, где сейчас прорабатывается вопрос о его задержании и дальнейшей экстрадиции в Кыргызстан.

«Выяснилось, что Райымбек Матраимов связан с задержанными в Кыргызстане членами транснациональной ОПГ из Азербайджана, готовящих покушение на руководство Кыргызстана», — отметили в ГКНБ.