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Власть

Закон об иноагентах. Общественные деятели РФ просят президента КР наложить вето

Российские общественные деятели, получившие статус «иностранных агентов», обратились к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову с призывом наложить вето на принятые парламентом поправки к законодательству о НКО, касающиеся «иностранных представителей». Об этом сообщается на сайте движения Amnesty International.

Видеообращения к главе КР записали музыкант Андрей Макаревич, глава благотворительной организации помощи мигрантам и беженцам Светлана Ганнушкина, историк, глава «Мемориала» Ян Рачинский (эта организация — лауреат Нобелевской премии мира за 2022 год. — Прим. 24.kg).

Все авторы обращения ранее столкнулись с существенными трудностями на родине из-за аналогичных законов.

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В своем обращении председатель правления международного общества «Мемориал» Ян Рачинский указал, что аналогичный российский закон, также принимавшийся якобы для обеспечения прозрачности в области финансирования НКО, в итоге принял откровенно репрессивный характер.

«Этот документ позволяет во внесудебном порядке объявлять людей иностранными агентами без серьезных каких-то аргументов, без доказательств», — отметил он.

Ян Рачинский выразил удивление, что в Кыргызстане, который пережил репрессии инакомыслящих в советские времена, теперь снова принимается закон репрессивного характера. Он выразил уверенность в том, что «для власти, которая уверена в своих аргументах, это совершенно не нужный и вредный закон».

Лидер музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал о личном опыте, когда ему, несмотря на отсутствие иностранного финансирования, был присвоен статус «иноагента» за «нерелевантное поведение».

«В Грузии этот номер не прошел. Молодцы грузины, они уважают свою свободу и самих себя», — напомнил артист о решении грузинского парламента не принимать поправки об «иноагентах» в марте 2023 года в ответ на массовые демонстрации протеста.

Председатель благотворительной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина акцентировала внимание на гуманитарной стороне вопроса, указывая на важность международной поддержки для помощи людям, наиболее нуждающимся в социальной помощи, особенно если у самого государства на это не хватает ресурсов. По ее словам, даже если организации обращаются за поддержкой в фонды других стран, «это ничего не значит», ведь «планета наша очень маленькая, все мы связаны друг с другом, и все мы хотим помочь тем людям, которые относятся к уязвимым категориям».

Обращения к Садыру Жапарову также записали директор правозащитного фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина и бывший адвокат Михаил Беньяш. Все обратившиеся в свое время получили от российского государства статус «иностранного агента».

14 марта Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».
Ссылка: https://24.kg/vlast/289622/
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