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Власть

Протесты в Грузии. Законопроект об иноагентах отозван из парламента

В Грузии законопроект об иностранных агентах, вызвавший массовые протесты, отозван из парламента. Об этом говорится в совместном заявлении правящей партии «Грузинская мечта», общественного движения «Сила народа» и парламентского большинства. Об этом сообщают местные СМИ.

«Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык «российского закона», а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса», — сказано в заявлении правящей партии.

Напомним, в Грузии проходят многотысячные акции протеста против принятия закона об иноагентах.

Протесты начались в Кутаиси и Батуми, в самом Тбилиси на акции собрались более 30 тысяч человек. Президент страны Саломе Зурабишвили пообещала, что наложит вето на закон об иноагентах. Она заявила, что этот закон «никому не нужен». Грузинские власти приняли решение отозвать законопроект «без каких-либо оговорок».
Ссылка: https://24.kg/vlast/260320/
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