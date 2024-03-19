В Кара-Балте запустят нефтеперерабатывающий завод «Джунда»

Председатель кабмина посетил нефтеперерабатывающий завод «Джунда» в Кара-Балте. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, Акылбек Жапаров совершил рабочую поездку в Чуйскую область, где ознакомился с деятельностью нефтеперерабатывающего завода.

Отметим, что в ноябре прошлого года на предприятии был начат капитальный ремонт. Осенью планируется модернизация завода.

Глава кабмина ознакомился с ходом ремонтных работ, производственными возможностями предприятия, перспективами развития нефтеперерабатывающего направления.

Он поручил профильным структурам оказать поддержку в успешном запуске завода, учитывая его имеющийся потенциал, рабочие места и вклад в развитие экономики страны.