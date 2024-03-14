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Власть

Преподавателям КРСУ урезали зарплату. Депутат просит создать управсовет при вузе

Депутат Дастан Бекешев сегодня на заседании Жогорку Кенеша попросил создать управляющий совет в Кыргызско-Российском Славянском университете.

По его словам, преподавателям вуза урезают зарплату.

«Мы недавно ратифицировали соглашение по КРСУ. Туда пришел новый ректор. Он делает много хорошего, но есть и негативные факторы. Например, урезал зарплату преподавателям. Это неправильно. Надо создать управляющий совет. Ректор что хочет, то и делает, а преподаватели жалуются», — отметил нардеп.

Он попросил взять под контроль вопрос и ускорить создание управсовета.

Напомним, 7 февраля президент Садыр Жапаров ратифицировал соглашение об условиях деятельности КРСУ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288965/
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