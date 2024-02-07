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Власть

Президент ратифицировал соглашение об условиях деятельности КРСУ

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О ратификации Соглашения между кабинетом министров Кыргызстана и правительством России об условиях деятельности в Бишкеке Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, подписанного 12 октября 2023 года». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 31 января 2024-го.

Законом предусматривается выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации соглашения между кабинетом министров КР и правительством РФ об условиях деятельности КРСУ в Бишкеке.

Так, вышеуказанным соглашением предусматриваются:

  • правовое положение и условия деятельности КРСУ;
  • задачи и организация образовательной деятельности КРСУ;
  • финансовое обеспечение деятельности университета;
  • образовательные программы и установление правил приема на обучение по ним, а также взаимное признание образования и квалификации, полученных в КРСУ;
  • лицензирование и аккредитация образовательной деятельности в рамках реализации образовательных программ;
  • установление количества мест для приема на обучение за счет средств государственного/федерального бюджетов Кыргызской Республики и Российской Федерации уполномоченными органами сторон на основании заявки КРСУ;
  • условия выдачи уполномоченным органом Российской Федерации по ходатайствам КРСУ разрешения на базе советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и ученой степени доктора наук;
  • международное сотрудничество в сфере науки и образования, предусматривающее содействие уполномоченными органами сторон КРСУ в развитии партнерства с образовательными и научными организациями.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286187/
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