Президент ратифицировал соглашение об условиях деятельности КРСУ

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О ратификации Соглашения между кабинетом министров Кыргызстана и правительством России об условиях деятельности в Бишкеке Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, подписанного 12 октября 2023 года». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 31 января 2024-го.

Законом предусматривается выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации соглашения между кабинетом министров КР и правительством РФ об условиях деятельности КРСУ в Бишкеке.

Так, вышеуказанным соглашением предусматриваются: