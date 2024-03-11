Избиение солдат в Караколе. Двоих арестованных отпустили на свободу

Один из военнослужащих и предприниматель, арестованные после видеообращения младшего сержанта Жылдыз Асанакуновой о незаконных действиях ответственных должностных лиц войсковой части № 2028, отпущены на свободу. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил директор Пограничной службы Уларбек Шаршеев.

Он напомнил, что ранее Военная прокуратура возбуждала уголовное дело по этому факту.

«Два военнослужащих — полковник Бейшенов и подполковник Керималиев взяты под стражу. Частный предприниматель, поставщик Елебесов также арестован. После выплаты штрафа в размере 1 миллиона 75 тысяч 644 сомов Керималиев и Елебесов отпущены. По Бейшенову следственные мероприятия продолжаются», — сказал Уларбек Шаршеев.

По его словам, некоторые факты, ранее озвученные Жылдыз Асанакуновой, подтвердились.