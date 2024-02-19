Избиение солдат в Караколе. Задержаны должностные лица войсковой части № 2028

Военная прокуратура проверила опубликованное в соцсетях и СМИ видеообращение младшего сержанта Жылдыз Асанакуновой о незаконных действиях ответственных должностных лиц войсковой части № 2028.

В ходе проверки по пяти пунктам, указанным в обращении Жылдыз Асанакуновой, выявлены нарушения закона.

В отношении ответственных должностных лиц войсковой части возбуждены уголовные дела по статьям 337 (злоупотребление должностным положением), 346 (служебный подлог), 210 (присвоение или растрата вверенного имущества) и 131 (причинение менее тяжкого вреда здоровью) УК КР.

В качестве подозреваемых задержаны командир войсковой части А.Б., его заместитель Б.К., прапорщик К.К. уулу и индивидуальный предприниматель Т.Е.

Расследование по делу продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

Напомним, в социальных сетях 6 февраля распространили видео, на котором военнослужащая младший сержант воинской части № 2028, расположенной в Караколе, Жылдыз Асанакунова рассказала об избиениях и издевательствах над солдатами и обратилась к президенту Садыру Жапарову.

Она заявила о беспределе в воинской части. По словам Жылдыз Асанакуновой солдаты сталкиваются с насилием, им ломают руки, ноги. Военнослужащая также затронула вопрос качества питания, отметив, что для приготовлении еды используют мясо мертвых животных.