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Сюжет: ЧП в армии

В Караколе солдат избивают и плохо кормят. Погранслужба о подробностях скандала

В социальных сетях 6 февраля распространили видео, на котором военнослужащая младший сержант воинской части № 2028, расположенной в Караколе, Жылдыз Асанакунова рассказала об избиениях и издевательствах над солдатами и обратилась к президенту Садыру Жапарову.

По ее словам, в воинской части творится беспредел, солдаты сталкиваются с насилием, им ломают руки, ноги. Это все скрывается.

Жылдыз Асанакунова сообщила о плохом питании военнослужащих. По ее словам, в приготовлении еды используют мясо мертвых животных.

В Пограничной службе ГКНБ прокомментировали заявление младшего сержанта. По данным ведомства, ранее по представленной информации провели расследование с участием руководства ПС ГКНБ, надзорных и компетентных органов.

«В ходе служебного расследования выявили, что младший сержант Жылдыз Асанакунова претендовала на должность начальника аптеки с присвоением воинского звания «прапорщик». Однако с учетом обстоятельств (должность «начальника аптеки» предусматривает постоянные выезды в подразделения, расположенные на высокогорье, что отрицательно влияет на здоровье, а она в одиночку воспитывает троих несовершеннолетних детей) назначить Жылдыз Асанакунову на должность не представлялось возможным, о чем ей было сообщено», — говорится в сообщении.

Информация якобы о поставках в воинскую часть № 2028 «мертвечины» и некачественных продуктов не подтвердилась.

Отмечается, что качество приготовленной пищи для военнослужащих контролируется ежедневно, а сроки годности продуктов проверяют комиссионно во время поставок.

«Во время расследования проведены беседы с военнослужащими срочной службы, телесные осмотры и анонимные опросы. По итогам факты неуставных взаимоотношений и информации об укрывательстве случаев получения травм военнослужащими не подтвердились», — заметили в Погранслужбе.

В целях объективного расследования младший сержант Жылдыз Асанакунова приглашена 3 февраля на беседу с руководством Пограничной службы.

В настоящее время в воинской части № 2028 вновь начаты проверки сотрудниками Военной прокуратуры и ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286184/
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