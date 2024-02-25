Закон «О погребении и похоронном деле», принятый парламентом, подписал президент

Президент подписал Закон Кыргызской Республики «О погребении и похоронном деле». Он принят Жогорку Кенешем 28 декабря 2023 года.

Целью документа является обеспечение условий для погребения умершего, а также установление санитарных и экологических требований к размещению, эксплуатации и содержанию мест погребения.

Законом предусматриваются условия организации места погребения; порядок отвода земельного участка для организации места погребения, его содержания и благоустройства; санитарные требования к размещению мест погребения и их эксплуатации.

На территории республики каждому человеку после его смерти гарантируется погребение с учетом его волеизъявления, предоставление на безвозмездной основе участка земли установленных размеров для погребения останков.

Также предусматривается, что бронирование места рядом с ранее произведенным захоронением на свободном участке земли под будущее захоронение супруга или супруги производится после внесения денежных средств в кассу специализированной службы по вопросам похоронного дела согласно тарифу, определяемому кабмином.

Заявитель имеет право на получение ритуального пособия (на погребение) в течение трех рабочих дней при представлении подтверждающих документов (медицинской справки о констатации смерти человека), проживающих и работающих в Кыргызской Республике.

При отсутствии супруга (супруги), близких родственников, иных родственников либо иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение, а также погребение умершего, личность которого не установлена, осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела.

Выбор земельного участка для организации места погребения осуществляется в соответствии с генеральными планами и схемами урегулирования застройки, градостроительной документацией, правилами застройки населенных пунктов и территорий с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунта, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую природную среду, а также в соответствии с санитарными нормами и заключением проведенного археологического исследования на предмет отсутствия объектов историко-культурного наследия, и должен обеспечивать неопределенно долгий срок существования места погребения.

Выпас скота, посадка деревьев, фруктовых насаждений, выращивание сельскохозяйственных культур в местах погребения запрещаются.