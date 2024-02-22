Transparency International призывает парламент отозвать законопроект о НКО

Международная организация Transparency International призывает парламент Кыргызстана отклонить законопроект, который классифицирует финансируемые извне организации гражданского общества как «иностранных представителей».

Как отмечается в заявлении, ограничительная мера, нацеленная на НКО, направлена на стигматизацию и потенциальное принуждение к прекращению деятельности, что окажет сдерживающее воздействие на и без того сужающееся гражданское пространство в стране.

Предлагаемый законопроект является частью тревожной тенденции, в ходе которой власти Кыргызстана активизировали усилия по ограничению доступа к информации, подавлению свободы слова и ограничению гражданской активности. Transparency International

Сюда входят и другие законодательные меры, такие как законопроект об ограничении деятельности СМИ, давление на независимые СМИ, а также аресты и судебное преследование известных активистов и журналистов.

Как подчеркивает организация, если предлагаемый законопроект об «иностранных представителях» будет принят, сотни организаций, получающих финансирование из-за рубежа, занимающихся законной деятельностью, направленной на развитие общественного диалога, и отстаивающих необходимость улучшения законодательства, столкнутся с трудностями.

Законопроект наделяет государственные органы надзорными полномочиями и потенциально налагает уголовные санкции за нечетко сформулированные уголовные преступления. Организациям придется либо зарегистрироваться в качестве «иностранных представителей» и подчиняться чрезмерному государственному контролю, либо отказаться от этого, рискуя приостановить деятельность и в конечном итоге закрыться.

«Предлагаемый закон несовместим с международными обязательствами КР в области прав человека. Несмотря на критику со стороны международного сообщества, лица, принимающие решения в республике, похоже, полны решимости продвигать эту опасную программу действий. В случае принятия документ может серьезно угрожать гражданскому обществу Кыргызстана и должен быть отозван», — заявила региональный советник Transparency International по Восточной Европе и Центральной Азии Алтынай Мырзабекова.

Жогорку Кенеш 25 октября 2023 года принял в первом чтении изменения в Закон «О НКО» и Уголовный кодекс, инициированные Надирой Нарматовой и группой депутатов, которые предусматривают введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве). На заседании профильного комитета 23 января 2024-го документ принят во втором чтении.

Сегодня законопроект будет рассмотрен во втором чтении на заседании Жогорку Кенеша.