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Власть

Президент Садыр Жапаров прибыл в Татарстан. Как его встретили

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках рабочего визита накануне прибыл в Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Его борт приземлился в международном аэропорту имени Тукая в городе Казани. Президента КР встретил глава Татарстана Рустам Минниханов и другие официальные лица.

Напомним, Садыр Жапаров примет участие в официальной церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».

Пресс-служба добавила, что ожидается участие ряда глав иностранных государств, видных международных и общественных деятелей, руководителей крупных IT-компаний.

Кроме того, на полях мероприятия пройдут двусторонние встречи президентов Кыргызстана и России Садыра Жапарова и Владимира Путина, а также главы Татарстана Рустама Минниханова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287242/
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