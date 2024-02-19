Закон о ломбардах. Комитет по бюджету принял документ во втором чтении

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике во втором чтении рассмотрели проект закона о ломбардах.

По итогам рассмотрения члены комитета приняли решение, установить размер предельно допустимой годовой эффективной процентной ставки займа ломбарда исходя из средневзвешенной номинальной процентной ставки, определяемой Нацбанком КР (в настоящее время она составляет 17 процентов), к которой добавляется 12 процентов.

За поправки проголосовали большинство членов комитета, законопроект принят во втором чтении.

Ранее депутаты вернули законопроект в профильный комитет, а до этого предложили организовать круглый стол с участием народных избранников и представителей ломбардов. Парламентарии решили, что документ сырой.

Отметим, кабмин предлагает исключить ломбарды из списка участников обмена кредитной информации через кредитные бюро, чтобы они давали информацию об эффективной годовой ставке займа и чтобы эта ставка не могла превышать на 30 процентов среднюю ставку кредитования, устанавливаемую НБ КР.