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Власть

Закон о ломбардах. Депутаты Жогорку Кенеша вернули проект во второе чтение

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере ломбардной деятельности» (вносится на второе чтение). Инициатором проекта выступил кабинет министров.

В предлагаемых правках размер предельно допустимой эффективной годовой процентной ставки займа ломбарда рассчитывается исходя из средневзвешенной номинальной процентной ставки, определяемой Национальным банком, к которой добавляется 30.

Сейчас ломбарды практически выдают займы на более короткий срок — на одну-две недели по ставке в среднем около 0,3 процента в день (в пределах от 0,1 до 0,7 процента в день). В годовом исчислении это 108 процентов годовых. Предлагаемые изменения позволят снизить стоимость займа до 47 процентов годовых, то есть более чем в два раза.

После обсуждения нардепы вернули законопроект во второе чтение, а до этого предложили организовать круглый стол с участием народных избранников и представителей ломбардов. Парламентарии решили, что документ сырой.
Ссылка: https://24.kg/vlast/285590/
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