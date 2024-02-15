Смерть девочки в стоматологии. Депутат недоволен результатами экспертиз

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Эрулан Кокулов высказался о трехлетней девочке, которая 18 декабря скончалась в стоматологии КГМА.

«Недавний случай со смертью девочки в стоматологии. На фотографии видно, что после смерти ее мучили, на руке катетер, на теле ожоги. Это дело неправильно рассматривается. Та же коррупция, те же связи. Хотя бы одно дело доведут до конца? Удивляюсь играм судмедэкспертов и следственным мероприятиям. Кто будет нести ответственность?» — возмутился он.

Парламентарий добавил, что у медучреждения нет лицензии на проведение операций. Кроме того, девочку пытались реанимировать, хотя соответствующей аппаратуры в медцентре не имеется.

«Самое интересное — заключение экспертизы. Первая и вторая экспертизы различаются. В первой обнаружено использование различных лекарств, во второй такого нет. Когда препарат попадает в организм, он остается там, а если лекарства ребенку не давали, почему у нее на руке катетер? Когда у нас следственные мероприятия будут идти справедливо?» — поинтересовался Эрулан Кокулов.

Напомним, девочке сделали общий наркоз, после которого она умерла. Милиция возбудила уголовное дело по статье 146 «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником» УК КР. Экспертиза установила, что смерть девочки наступила от анафилактического шока, развившегося вследствие введения анальгина и кетонала. Анестезиолога задержали. Минздрав создал комиссию.