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Власть

В Алматы у кыргызских предпринимателей отбирают контейнеры — депутат

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев сегодня на заседании парламента сообщил, что в Алматы десятки кыргызских предпринимателей обеспокоены и просят решить их проблему.

По его словам, правоохранительные органы Казахстана заставляют отечественных предпринимателей дать ложные показания против бизнесмена Эрмека Маркабаева, которого задержали в Алматы 2 июня 2023 года.

«В Алматы у наших десятков предпринимателей, которые осуществляют торговую деятельность на рынке «Алтын-Орда», правоохранительные органы рейдерским путем отобрали контейнеры с товарами. Недавно премьер-министр ездил. Глава МИД Казахстана приезжал к нам. Как ведутся переговоры? Почему они не дают никаких результатов? Проверяют постоянно машины с кыргызскими номерами, водительские удостоверения», — возмутился нардеп.

Жанар Акаев добавил, что торговцы рынка «Алтын-Орда» делают обращение к президенту. Депутат потребовал от МИД Кыргызстана дать информацию о текущей ситуации и решить вопрос предпринимателей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286726/
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