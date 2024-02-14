Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев сегодня на заседании парламента сообщил, что в Алматы десятки кыргызских предпринимателей обеспокоены и просят решить их проблему.

По его словам, правоохранительные органы Казахстана заставляют отечественных предпринимателей дать ложные показания против бизнесмена Эрмека Маркабаева, которого задержали в Алматы 2 июня 2023 года.

«В Алматы у наших десятков предпринимателей, которые осуществляют торговую деятельность на рынке «Алтын-Орда», правоохранительные органы рейдерским путем отобрали контейнеры с товарами. Недавно премьер-министр ездил. Глава МИД Казахстана приезжал к нам. Как ведутся переговоры? Почему они не дают никаких результатов? Проверяют постоянно машины с кыргызскими номерами, водительские удостоверения», — возмутился нардеп.

Жанар Акаев добавил, что торговцы рынка «Алтын-Орда» делают обращение к президенту. Депутат потребовал от МИД Кыргызстана дать информацию о текущей ситуации и решить вопрос предпринимателей.