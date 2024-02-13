15:21
USD 89.43
EUR 96.35
RUB 0.98
Власть

Садыр Жапаров на Всемирном правительственном саммите. Главное из речи президента

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил на десятом Всемирном правительственном саммите в городе Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров отметил, что саммит превратился в эффективную площадку глобального диалога по многим волнующим человечество вопросам, в том числе по обмену опытом государственного управления, улучшению работы правительства, повышению качества жизни людей, сокращению бедности.

Глава государства поделился своим видением развития Кыргызстана.

Он сказал, что республика пыталась примерить на себя «одежду» национальных практик других государств, перепробовали разные формы правления, начиная с президентской до парламентской, и вновь вернулись к президентской. Эти изменения отражали чаяния и надежды народа.

Садыр Жапаров отметил, что после прихода к власти в 2020 году поставлены приоритетные задачи:

  • модернизация всей системы исполнительной власти, трансформация работы правительства;.
  • бескомпромиссная борьба с коррупцией;
  • новая экономическая политика;
  • цифровизация всей системы государственных услуг, предоставляемых населению.

«Я возглавляю исполнительную власть в стране по Конституции. До моего прихода к власти у президента и премьер-министра были собственные администрации, со своими амбициями и видением, зачастую идущими вразрез друг другу. Мы объединили две администрации. Председатель кабинета министров одновременно возглавляет администрацию президента. Мы сосредоточили весь процесс принятия и исполнения государственных решений в одном месте. Это кардинально улучшило эффективность правительства и укрепило вертикаль власти», — сказал Садыр Жапаров.

Президент отметил, что в ходе борьбы с коррупцией и проверки расходования бюджетных средств государство возвращает крупные средства. Улучшение налогового администрирования привело к росту на треть налоговых поступлений.

Экономический рост в Кыргызстане за последние три года составил в среднем почти 7 процентов.

Читайте по теме
Сотрудники ЗАО «Кум-Шагыл» обратились к президенту

Реализуются крупные инфраструктурные и международные проекты с участием иностранных инвесторов, включая строительство гидроэлектростанций и дорог, модернизацию аэропортов и другие.

«Мы хотим сделать Кыргызстан региональным «бизнес-оазисом» с привлекательным инвестиционным климатом, либеральной внешнеторговой политикой, открытой и доверительной деловой средой. Хотел бы подчеркнуть, что Кыргызстан всегда открыт для инвесторов и партнеров», — заявил Садыр Жапаров.

Глава государства рассказал о запуске проекта «Түндүк» — системы электронного межведомственного взаимодействия.

В итоге резко повысилась эффективность госуправления, ускорилась межведомственная координация, снизилась коррупционная составляющая.

Президент рассказал об успешном тестировании собственной модели искусственного интеллекта на кыргызском языке.

«Я считаю, что особая ценность и востребованность искусственного интеллекта в том, чтобы в него включили многообразие традиций и ценностей всего человечества. Пользуясь тем, что господин Сэм Альтман — создатель Чата GPT — находится с нами, хочу подтвердить нашу готовность предоставить текстовый корпус и накопленные знания нашего народа», — сказал он.

Проводя реформы в Кыргызстане, мы ни на шаг не отступили от базовых принципов демократии.

президент Кыргызстана Садыр Жапаров
Читайте по теме
CPJ осуждает решение суда Кыргызстана о закрытии Kloop

Глава государства рассказал, что в республике возродили общественный институт курултая. Кабинет министров в полном составе отчитывается перед его делегатами о проделанной работе. Но он не заменяет Жогорку Кенеш.

«Кыргызстан в период турбулентности ищет свой путь развития, сотрудничает с партнерами и стремится обеспечить для народа достойный уровень жизни. Мы глубоко обеспокоены происходящими событиями в отдельных уголках мира, что негативно сказывается на региональной, международной стабильности и безопасности, мировой экономике», — заключил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286615/
просмотров: 427
Версия для печати
Материалы по теме
Как получить цифровое пенсионное удостоверение, рассказали в Соцфонде
Президент ОАЭ посетит Кыргызстан с официальным визитом
Садыр Жапаров встретился с генеральным директором Фонда развития Абу-Даби
Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в ОАЭ. Кого взял с собой
Письмо госсекретаря США Садыру Жапарову: что ответил президент Кыргызстана
Президент Садыр Жапаров совершит рабочий визит в ОАЭ
Садыр Жапаров рассказал, почему он постоянно ходит с планшетом
Мошенники используют поддельное видео с президентом для рекламы
Садыр Жапаров поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах
Свобода слова в Кыргызстане была, есть и будет — Садыр Жапаров
Популярные новости
Списание денег в&nbsp;MBANK. Депутат интересуется, наказали&nbsp;ли виновных Списание денег в MBANK. Депутат интересуется, наказали ли виновных
Письмо госсекретаря США Садыру Жапарову: что ответил президент Кыргызстана Письмо госсекретаря США Садыру Жапарову: что ответил президент Кыргызстана
Садыр Жапаров рассказал, почему он&nbsp;постоянно ходит с&nbsp;планшетом Садыр Жапаров рассказал, почему он постоянно ходит с планшетом
Владимир Путин призвал США убедить Украину начать переговоры с&nbsp;Россией Владимир Путин призвал США убедить Украину начать переговоры с Россией
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
13 февраля, вторник
15:00
В Бишкеке планируют построить канатную дорогу. Поддерживаете ли идею мэрии? В Бишкеке планируют построить канатную дорогу. Поддержи...
14:42
Садыр Жапаров на Всемирном правительственном саммите. Главное из речи президента
14:39
Как получить цифровое пенсионное удостоверение, рассказали в Соцфонде
14:22
Вымогали $6 тысяч у пожилых людей. На Иссык-Куле задержали двух подозреваемых
14:15
В Кыргызстан прибыли специальные представители Евросоюза