Садыр Жапаров на Всемирном правительственном саммите. Главное из речи президента

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил на десятом Всемирном правительственном саммите в городе Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров отметил, что саммит превратился в эффективную площадку глобального диалога по многим волнующим человечество вопросам, в том числе по обмену опытом государственного управления, улучшению работы правительства, повышению качества жизни людей, сокращению бедности.

Глава государства поделился своим видением развития Кыргызстана.

Он сказал, что республика пыталась примерить на себя «одежду» национальных практик других государств, перепробовали разные формы правления, начиная с президентской до парламентской, и вновь вернулись к президентской. Эти изменения отражали чаяния и надежды народа.

Садыр Жапаров отметил, что после прихода к власти в 2020 году поставлены приоритетные задачи:

модернизация всей системы исполнительной власти, трансформация работы правительства;.

бескомпромиссная борьба с коррупцией;

новая экономическая политика;

цифровизация всей системы государственных услуг, предоставляемых населению.

«Я возглавляю исполнительную власть в стране по Конституции. До моего прихода к власти у президента и премьер-министра были собственные администрации, со своими амбициями и видением, зачастую идущими вразрез друг другу. Мы объединили две администрации. Председатель кабинета министров одновременно возглавляет администрацию президента. Мы сосредоточили весь процесс принятия и исполнения государственных решений в одном месте. Это кардинально улучшило эффективность правительства и укрепило вертикаль власти», — сказал Садыр Жапаров.

Президент отметил, что в ходе борьбы с коррупцией и проверки расходования бюджетных средств государство возвращает крупные средства. Улучшение налогового администрирования привело к росту на треть налоговых поступлений.

Экономический рост в Кыргызстане за последние три года составил в среднем почти 7 процентов.

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Реализуются крупные инфраструктурные и международные проекты с участием иностранных инвесторов, включая строительство гидроэлектростанций и дорог, модернизацию аэропортов и другие.

«Мы хотим сделать Кыргызстан региональным «бизнес-оазисом» с привлекательным инвестиционным климатом, либеральной внешнеторговой политикой, открытой и доверительной деловой средой. Хотел бы подчеркнуть, что Кыргызстан всегда открыт для инвесторов и партнеров», — заявил Садыр Жапаров.

Глава государства рассказал о запуске проекта «Түндүк» — системы электронного межведомственного взаимодействия.

В итоге резко повысилась эффективность госуправления, ускорилась межведомственная координация, снизилась коррупционная составляющая.

Президент рассказал об успешном тестировании собственной модели искусственного интеллекта на кыргызском языке.

«Я считаю, что особая ценность и востребованность искусственного интеллекта в том, чтобы в него включили многообразие традиций и ценностей всего человечества. Пользуясь тем, что господин Сэм Альтман — создатель Чата GPT — находится с нами, хочу подтвердить нашу готовность предоставить текстовый корпус и накопленные знания нашего народа», — сказал он.

Проводя реформы в Кыргызстане, мы ни на шаг не отступили от базовых принципов демократии. президент Кыргызстана Садыр Жапаров

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Глава государства рассказал, что в республике возродили общественный институт курултая. Кабинет министров в полном составе отчитывается перед его делегатами о проделанной работе. Но он не заменяет Жогорку Кенеш.

«Кыргызстан в период турбулентности ищет свой путь развития, сотрудничает с партнерами и стремится обеспечить для народа достойный уровень жизни. Мы глубоко обеспокоены происходящими событиями в отдельных уголках мира, что негативно сказывается на региональной, международной стабильности и безопасности, мировой экономике», — заключил Садыр Жапаров.