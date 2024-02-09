Кабмин поддерживает усиление уголовной ответственности за оскорбление медиков

Кабинет министров поддерживает инициативу депутатов Жогорку Кенеша об усилении уголовной ответственности за оскорбление медиков и других представителей общественно важных служб. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы кабмина Эдиль Байсалов.

По его словам, все возмущены недавним нападением на врача в Национальном госпитале.

«В своих выступлениях руководство кабинета министров постоянно подчеркивает недопустимость выставления крайними работников здравоохранения, наших врачей и медсестер. Необходимо прекратить обращаться с ними как с обслуживающим персоналом и восстановить должный авторитет и высокий социальный статус. Наш народ ценит доблестный труд людей в белых халатах и не позволит отдельным хамски настроенным невеждам издеваться над ними и поднимать руку на врачей», — написал Эдиль Байсалов.

В конце декабря 2023 года на врача Нацгоспиталя напала сестра пациентки. По словам главы Независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасовой, она схватила медика за волосы, била и пинала по голове.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев поручил юристам проработать вопрос защиты медработников на законодательном уровне от нападений со стороны родственников пациентов.

Вопрос подняли и на заседании парламента 8 февраля. По словам депутата Жанара Акаева, участились случаи нападений и агрессивного отношения к медикам. Он предложил принять меры по их защите и повысить ответственность виновных лиц.

«В Казахстане за нападение на врачей наказывают до семи лет тюрьмы. Мы тоже должны пойти на такие меры. Во всем мире врач — уважаемая профессия, у нас же их снимают на телефон и избивают», — возмутился нардеп.