Нападение на медиков. Минздрав думает над проблемой защиты врачей

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев поручил юристам проработать вопрос защиты медработников на законодательном уровне от нападений со стороны родственников пациентов. Об этом он сообщил 24.kg.

По словам чиновника, статистики по пострадавшим медикам на сегодня в ведомстве нет.

Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что о многих случаях просто неизвестно, поскольку они не доходят до милиции.

«Раз вы спрашиваете, дам поручение посчитать по всему Кыргызстану. Иногда скорая помощь приезжает на вызов, а там пьяные дебоширы начинают издеваться. Многие страдают, знаю. Нужно принять отдельный закон о защите медиков», — сказал он.

Ранее глава Независимого медицинского профсоюза КР Бермет Барыктабасова сообщила на своей странице в Facebook о нападении на врача Нацгоспиталя в конце декабря 2023 года. Сестра пациентки, по ее словам, схватила медика за волосы, била и пинала по голове.

Это не первый случай, когда граждане препятствуют работе медиков. Инциденты, когда в медучреждениях выламывают двери, бьют стекла, избивают медиков, к сожалению, не редкость в Кыргызстане.

Зачастую врачи не обращаются в правоохранительные органы либо обращаются, но позже забирают заявления.

Вопрос необходимости законодательной защиты медиков поднимался не раз. В том числе предлагалось приравнять врачей к сотрудникам правоохранительных органов. Но МВД выступило против, ссылаясь на то, что наказание за хулиганство есть и распространяется на всех граждан страны.