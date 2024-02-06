Садыр Жапаров подписал указ о создании Академии ГКНБ

На базе Института профессиональной переподготовки и повышения квалификации Государственного комитета национальной безопасности будет создана Академия ГКНБ имени генерал-лейтенанта Анарбека Бакаева. Соответствующий указ президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал 30 января 2024 года.

Документ опубликован в газете «Эркин-Тоо» 2 февраля 2024-го.

В указе отмечается, что решение о создании Академии ГКНБ принято для создания единой системы многоуровневой подготовки высококвалифицированных специалистов, управленческих и научно-педагогических кадров для органов национальной безопасности, расширения научно-исследовательской базы по вопросам обеспечения национальной безопасности КР.

ГКНБ должен провести регистрацию Академии ГКНБ и утвердить ее устав.

Напомним, капсулу под фундамент здания Академии ГКНБ заложили в марте 2022 года.