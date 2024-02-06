Садыр Жапаров назначил новых судей в местные суды

Совет по делам правосудия на имя президента Садыра Жапарова внес предложения о назначении девяти кандидатов на должности судей местных судов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, Садыр Жапаров согласился с рекомендациями совета по восьми кандидатам на должность судьи.

По оставшемуся одному кандидату глава государства вернул материалы в совет после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными государственными органами.

Президент издал указы о назначении судей для восьми кандидатов, которые направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:

Баткенский областной суд — Алмазбек Апышев;

Ошский областной суд — Миргуль Джаналиева;

Кара-Суйский районный суд — Жылдыз Кемелова;

Чуйский областной суд — Тынара Абдиева, Тилек Абдырашитов;

Иссык-Кульский областной суд — Сымбат Кокшенова;

Административный суд Иссык-Кульской области — Зарина Абдыкадырова;