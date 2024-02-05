Авария на ТЭЦ. В Бишкек прибыли специалисты из России

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий нештатной ситуации на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечено, что cитуация стабильная, оборудование работает в штатном режиме. В настоящее время работают девять котлоагрегатов и четыре турбогенератора, температура воды составляет порядка 60-65 градусов.

По информации Министерства энергетики, в столицу прибыли специалисты из России.

Они вместе с отечественными энергетиками обсуждают вопросы реконструкции, ремонтных работ на ТЭЦ, возможности перспективного проектирования объекта.

Глава кабмина подчеркнул необходимость ускорения и усиления ремонтных работ.

«Нельзя допускать повторения подобных ситуаций. Государственная комиссия во главе с Бакытом Торобаевым изучит возможные причины произошедшего. Вместе с тем необходимо предусмотреть и установить в помещениях соответствующие датчики контроля, которые будут отслеживать и оповещать в случае необходимости», — сказал он.

Акылбек Жапаров также рассказал, что специалисты изучат варианты частичной модернизации всей системы ТЭЦ либо полного обновления объекта. Кроме того, по его словам, необходимо модернизировать котельные в регионах.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.