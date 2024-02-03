Авария на ТЭЦ. Кабмин хочет полностью заменить старое оборудование

«На сегодня поставлен вопрос о модернизации ТЭЦ Бишкека», — заявил заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев.

По его словам, ТЭЦ построена и введена в эксплуатацию в 1961 году. Поэтому ее нужно поэтапно модернизировать.

«Мы сейчас проговорили, что вместо пяти котлов можно поставить два, вместо трех турбогенераторов — два. И сделать все по-новому. Все старое оборудование убрать», — заключил Бакыт Торобаев.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.