Активы РКФР заморожены в Евросоюзе. Три министра улетели на переговоры

Сразу три министра — экономики и коммерции, финансов и юстиции — улетели в Брюссель на переговоры с чиновниками Евросоюза. Информацию об этом 24.kg подтвердили собственные источники в ведомствах.

С ЕС будут обсуждать активы Российско-Кыргызского фонда развития. На сегодня они заморожены на счетах бельгийской финансовой структуры Euroclear Bank S.A./N.V.

Известно, что делегация вылетела в Бельгию еще 18 июня и до сих пор находится там.

Российско-Кыргызский фонд развития пока не доступен для комментариев. Официальных сообщений о визите Данияра Амангельдиева, Алмаза Бакетаева и Аяза Баетова в Брюссель также не было.