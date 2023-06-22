04:07
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Экономика

Активы РКФР заморожены в Евросоюзе. Три министра улетели на переговоры

Сразу три министра — экономики и коммерции, финансов и юстиции — улетели в Брюссель на переговоры с чиновниками Евросоюза. Информацию об этом 24.kg подтвердили собственные источники в ведомствах.

С ЕС будут обсуждать активы Российско-Кыргызского фонда развития. На сегодня они заморожены на счетах бельгийской финансовой структуры Euroclear Bank S.A./N.V.

Известно, что делегация вылетела в Бельгию еще 18 июня и до сих пор находится там.

Российско-Кыргызский фонд развития пока не доступен для комментариев. Официальных сообщений о визите Данияра Амангельдиева, Алмаза Бакетаева и Аяза Баетова в Брюссель также не было.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268741/
просмотров: 7034
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане запущен первый завод по шоковой заморозке овощей и фруктов
РКФР выделил $1 миллион кредита кондитерской фабрике в городе Шопокове
РКФР будет давать кредиты ниже ставки Национального банка. Зачем это нужно
По итогам Кыргызско-Российской конференции подписано более 20 документов
РКФР будет давать кредиты в сомах ниже учетной ставки Национального банка
В Кыргызстане открылся первый Детский кардиохирургический спеццентр
На реке Гульча построят новую малую ГЭС за средства РКФР
Российские бизнесмены побывали на заводе «Нур» и посмотрели курорты Джалал-Абада
В Кыргызстан прибыла бизнес-делегация из России
В Караколе при поддержке РКФР откроют новую школу
Популярные новости
Невеселый прогноз. В&nbsp;2024 году продолжится рост цен на&nbsp;все Невеселый прогноз. В 2024 году продолжится рост цен на все
Валютный прогноз&nbsp;&mdash; 2024. Какими будут курсы доллара, рубля и&nbsp;тенге Валютный прогноз — 2024. Какими будут курсы доллара, рубля и тенге
Цены в&nbsp;Кыргызстане. Что за&nbsp;год подорожало больше всего Цены в Кыргызстане. Что за год подорожало больше всего
С&nbsp;начала года курсы валюты в&nbsp;Кыргызстане остаются стабильными С начала года курсы валюты в Кыргызстане остаются стабильными
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
6 января, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 января, пятница
22:53
«Тетрис» покорен. Американский подросток первым в истории прошел игру до конца
22:00
Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 января: будет солнечно
19:30
Почти 32 миллиона рублей зарплаты вернули кыргызстанским мигрантам в России
19:00
Афиша Бишкека на выходные: детские спектакли, рождественский концерт и выставки