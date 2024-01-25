В Кыргызстан приедет один из разработчиков чата GPT. Об этом сообщил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на заседании с руководителями органов местного самоуправления и ректорами высших учебных заведений.

«Будет обсужден вопрос создания чата на кыргызском языке», — сказал он.

Глава кабмина также заявил, что искусственный интеллект уже заговорил на кыргызском языке. «Мы собрали лучшие голоса отечественных дикторов и вчера в эфире «Биринчи радио» включили ИИ вместо ведущих — никто не заметил», — добавил он.