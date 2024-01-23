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Власть
Сюжет: Давление на СМИ

Новый закон о СМИ. Члены комитета вновь не стали рассматривать документ

Комитет Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству вновь, уже во второй раз, отложил рассмотрение проекта нового закона «О СМИ», инициированного администрацией президента.

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Как отметил председатель комитета Мурадил Сыдыков, на прошлом заседании депутаты не стали рассматривать вопрос из-за отсутствия главы Минкультуры Алтынбека Максутова. «Но сегодня министра снова нет, он в командировке за границей», — сказал он.

Нардеп Тазабек Икрамов предложил дождаться чиновника. «Рассматриваются серьезные вопросы — свобода слова, информации. Было бы хорошо, если бы министр сам присутствовал. Кто потом, в будущем, будет ответственность нести?» — пояснил он.

Его коллега Бахридин Шабазов считает, что при обсуждении должны присутствовать представители СМИ. «Важно, чтобы журналисты присутствовали, чтобы могли свое мнение высказать», — сказал он.

Сегодня на комитет не пустили несколько представителей СМИ, хотя накануне был подан список желающих участвовать в обсуждении законопроекта.

Напомним, в начале января стало известно, что законопроект «О СМИ», разработанный администрацией президента, поступил в Жогорку Кенеш.

Администрация главы государства направила членам рабочей группы — представителям независимых СМИ — несколько вариантов проекта закона. В каждом появились нормы, которые ранее не обсуждались и не предлагались членами РГ. Проект закона не был доработан, не согласован и не одобрен всеми членами рабочей группы. Не было проведено постатейного обсуждения.

Никто из членов рабочей группы — представителей независимых СМИ — не давал окончательного согласия с нынешней редакцией и не ставил своей подписи под документом.

На прошлой неделе два комитета Жогорку Кенеша — по международным делам, обороне, безопасности и миграции и по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству — не стали рассматривать законопроект. Нардеп Айбек Осмонов заявил, что документ сырой. «Нужно разработать новый, так как этот сырой», — сказал он.

Накануне также члены парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике также отказались рассматривать документ.

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Ряд международных организаций и медиаэкспертов выступил против принятия законопроекта, который разработан администрацией президента под руководством начальника управления правового обеспечения президента и кабинета министров администрации главы государства и руководителя рабочей группы Мурата Укушева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/284851/
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