Новый закон о СМИ. Члены комитета вновь не стали рассматривать документ

Комитет Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству вновь, уже во второй раз, отложил рассмотрение проекта нового закона «О СМИ», инициированного администрацией президента.

Как отметил председатель комитета Мурадил Сыдыков, на прошлом заседании депутаты не стали рассматривать вопрос из-за отсутствия главы Минкультуры Алтынбека Максутова. «Но сегодня министра снова нет, он в командировке за границей», — сказал он.

Нардеп Тазабек Икрамов предложил дождаться чиновника. «Рассматриваются серьезные вопросы — свобода слова, информации. Было бы хорошо, если бы министр сам присутствовал. Кто потом, в будущем, будет ответственность нести?» — пояснил он.

Его коллега Бахридин Шабазов считает, что при обсуждении должны присутствовать представители СМИ. «Важно, чтобы журналисты присутствовали, чтобы могли свое мнение высказать», — сказал он.

Сегодня на комитет не пустили несколько представителей СМИ, хотя накануне был подан список желающих участвовать в обсуждении законопроекта.

Напомним, в начале января стало известно, что законопроект «О СМИ», разработанный администрацией президента, поступил в Жогорку Кенеш.

Администрация главы государства направила членам рабочей группы — представителям независимых СМИ — несколько вариантов проекта закона. В каждом появились нормы, которые ранее не обсуждались и не предлагались членами РГ. Проект закона не был доработан, не согласован и не одобрен всеми членами рабочей группы. Не было проведено постатейного обсуждения.

Никто из членов рабочей группы — представителей независимых СМИ — не давал окончательного согласия с нынешней редакцией и не ставил своей подписи под документом.

На прошлой неделе два комитета Жогорку Кенеша — по международным делам, обороне, безопасности и миграции и по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству — не стали рассматривать законопроект. Нардеп Айбек Осмонов заявил, что документ сырой. «Нужно разработать новый, так как этот сырой», — сказал он.

Накануне также члены парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике также отказались рассматривать документ.

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Ряд международных организаций и медиаэкспертов выступил против принятия законопроекта, который разработан администрацией президента под руководством начальника управления правового обеспечения президента и кабинета министров администрации главы государства и руководителя рабочей группы Мурата Укушева.