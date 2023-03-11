Что в этом плохого? Садыр Жапаров о коррупции, Хабибулле Абдукадыре и схемах

Президент Садыр Жапаров подтвердил, что бизнес-партнер и сват Райымбека Матраимова будет строить несколько объектов в Бишкеке и близ столицы. Об этом он заявил в интервью государственному информационному агентству «Кабар».

Глава государства рассказал, что приглашал в Кыргызстан представителей мировых, брендовых пятизвездочных отелей, которым будут выдавать земельные участки и делать послабления по определенным видам налогов сроком на пять лет. На основе этого прибыли инвесторы.

Среди них был и Хабибулла Абдукадыр. Мы данным инвесторам землю не выделяли. У них уже была своя купленная земля на месте бывшего ресторана «Нарын». Садыр Жапаров

«На этом месте они уже начали строительство пятизвездочного отеля. Строится 37-этажный комплекс стоимостью $321 миллион. Это будет первое самое высокое здание. Инвесторы обещают закончить объект в течение двух лет. После ввода в эксплуатацию будет примерно 2 тысячи 100 рабочих мест. Помимо этого, будут функционировать таксопарк и разного рода сферы обслуги. Другими словами, за счет этого объекта будет создано примерно 5 тысяч рабочих мест. Приедут туристы», — сказал Садыр Жапаров.

Он также подтвердил, что компания Хабибуллы Абдукадыра начала строительство мечети-медресе стоимостью $51 миллион.

«Вместимость мечети-медресе будет в районе 20 тысяч человек. Мечеть они строят бесплатно для мусульман Кыргызстана с целью получить благословление от Господа. Сразу же после завершения строительства объект будет передан на баланс муфтията. Мечеть-медресе будет площадкой для обучения молодежи основам религии согласно нашей религиозной политике и традициям. Им впредь не нужно будет куда-то выезжать для получения религиозного образования. Сегодня создаются все условия. Необходимо, чтобы в Кыргызстане было одно единое направление и порядок. Известно, что многие склоняются к нормам тех стран, где сами получали образование. Это и форма одежды, и сама религия», — сказал Садыр Жапаров.

Помимо этого, они намерены построить в Бишкеке маленький городок «Бишкек сити». Земельный участок они купят сами. Оказывается, эта идея была у них давно. Садыр Жапаров

«Но ввиду того, что у нас не было стабильности, а властная верхушка была занята междоусобной борьбой, они ушли в Ташкент и начали там строить «Ташкент сити» и уже достраивают его. После того как у нас удалось стабилизировать все, я вновь пригласил всех инвесторов. Они снова пришли к нам. Другими словами, они намерены инвестировать в Бишкек около $1 миллиарда 500 миллионов, что в этом плохого?» — задается вопросом Садыр Жапаров.

Он также добавил: «Что же касается их отношений с прежними президентами, то меня этот вопрос вообще не интересует. Самое главное, чтобы они не были в розыске и на них не было уголовных дел. Я, наоборот, заинтересован в тех, кто готов вложить в Кыргызстан деньги. Я встречу таких аплодисментами».

Я не боюсь мнений разных интриганов-журналистов или отдельных лиц. Ведь самое главное, чтобы я не стал коррупционером, верно? Народ и Бог видят все. Садыр Жапаров

Он также заявил, что «ранее миллиардные средства из таможни уходили в карман считанных людей, сейчас этой системы нет».

«Эту системы мы еле как смогли устранить лишь в конце 2021 года. Пока я во власти, таких схем не будет. Если раньше таможня давала бюджету 38 миллиардов сомов, то после ликвидации схем таможня начала давать более 78 миллиардов сомов. Это означает, что 40 миллиардов, которые ранее уходили в карманы отдельных лиц, начали поступать в бюджет. В этом году я поставил план, чтобы они собрали более 90 миллиардов сомов. Конечно, я далек от того, что мы полностью уничтожили коррупцию. Она есть и сейчас, только в более мелком проявлении. Но мы их задерживаем и пресекаем их деятельность. Далее они вынуждены платить государству в два три раза больше, чем сами украли. Постепенно мы ликвидируем и мелкие коррупционные проявления. Нужно время», — резюмировал Садыр Жапаров.

Отметим, что Хабибулла Абдукадыр является одним из героев расследований о коррупционных схемах на кыргызстанской таможне.

Убитый в Стамбуле предприниматель Айеркен Саймаити рассказывал журналистам, что Хабибулла Абдукадыр перевозил грузы из Китая в Узбекистан через кыргызскую таможню в Ошской области контрабандным путем при покровительстве Райымбека Матраимова.

В феврале 2021 года стало известно, что Райымбек Матраимов женит своего сына на дочери Хабибуллы Абдукадыра.