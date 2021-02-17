Райымбек Матраимов женит своего сына на дочери Хабибуллы Абдукадыра

Экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов женит своего старшего сына Бакая на дочери уйгурского бизнесмена Хабибуллы Абдукадыра. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники.

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По их данным, свадьба пройдет в Алматы. Сейчас идет подготовка к праздничному торжеству.

Отметим, что Хабибулла Абдукадыр является одним из героев расследований о коррупционных схемах на кыргызстанской таможне.

Убитый в Стамбуле предприниматель Айеркен Саймаити рассказывал журналистам, что Хабибулла Абдукадыр перевозил грузы из Китая в Узбекистан через кыргызскую таможню в Ошской области контрабандным путем при покровительстве Райымбека Матраимова.