Строительство мечети в Орто-Сае. На фото замечен партнер Райымбека Матраимова

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров накануне заложил капсулу под строительство мечети в селе Орто-Сай. На фотографиях с мероприятия замечен скандально известный уйгурский бизнесмен Хабибулла Абдукадыр, партнер и сват экс-таможенника Райымбека Матраимова.

Снимки опубликовала пресс-служба главы Кыргызстана. В сообщении говорится, что вблизи Бишкека в селе Орто-Сай начато строительство современной двухэтажной мечети «Ыйман борбору» на 20 тысяч человек.

«Строительством мечети занимаются зарубежные инвесторы, стоимость проекта оценивается в $51 миллион», — говорится в сообщении. Но не уточняется ни имя инвестора, ни название компании.

В соцсетях предполагают, что именно присутствовавший на мероприятии Хабибулла Абдукадыр и есть этот инвестор.

Фото пресс-службы президента. Вот так будет выглядеть мечеть в селе Орто-Сай

Отметим, что Хабибулла Абдукадыр является одним из героев расследований о коррупционных схемах на кыргызстанской таможне.

Убитый в Стамбуле предприниматель Айеркен Саймаити рассказывал журналистам, что Хабибулла Абдукадыр перевозил грузы из Китая в Узбекистан через кыргызскую таможню в Ошской области контрабандным путем при покровительстве Райымбека Матраимова.

В феврале 2021 года стало известно, что Райымбек Матраимов женит своего сына на дочери Хабибуллы Абдукадыра.