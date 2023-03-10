Массовые аресты. Равшан Джеенбеков обратился к президенту

Экс-депутат Равшан Джеенбеков, содержащийся в бишкекском СИЗО-1 по обвинению в попытке организации массовых беспорядков с целью насильственного захвата власти, обратился к президенту Садыру Жапарову с призывом отказаться от авторитаризма. Письмо опубликовано на странице бывшего нардепа в Facebook.
В нем говорится, что третий год подряд Кыргызстан оказывается в списке несвободных стран, по данным Freedom House, войдя в категорию авторитарных.
По словам Равшана Джеенбекова, оценка авторитетных международных организаций — серьезный сигнал для международных партнеров, доноров, финансовых институтов и инвесторов.
«Суперпрезидентская система за последние три года достигла успеха только в преследовании журналистов и гражданских активистов. А в том, что важно для народа (в борьбе с коррупцией, снижении безработицы, бедности), власти не достигли успехов. Бедность выросла до 35-40 процентов. Если не обращать внимания на сообщения властей, НТРК и «ЭлТР», то и коррупция продолжает расти. Авторитаризм, который установили вы и ваше окружение, сказывается на всех сферах жизни граждан», — написал он.
Экс-депутат призвал главу государства отказаться от авторитаризма, прекратить преследование свободных медиа и быть терпимым к критике.
Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.
С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.
Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.