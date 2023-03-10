Массовые аресты. Равшан Джеенбеков обратился к президенту

Экс-депутат Равшан Джеенбеков, содержащийся в бишкекском СИЗО-1 по обвинению в попытке организации массовых беспорядков с целью насильственного захвата власти, обратился к президенту Садыру Жапарову с призывом отказаться от авторитаризма. Письмо опубликовано на странице бывшего нардепа в Facebook.

В нем говорится, что третий год подряд Кыргызстан оказывается в списке несвободных стран, по данным Freedom House , войдя в категорию авторитарных.

По словам Равшана Джеенбекова, оценка авторитетных международных организаций — серьезный сигнал для международных партнеров, доноров, финансовых институтов и инвесторов.

«Суперпрезидентская система за последние три года достигла успеха только в преследовании журналистов и гражданских активистов. А в том, что важно для народа (в борьбе с коррупцией, снижении безработицы, бедности), власти не достигли успехов. Бедность выросла до 35-40 процентов. Если не обращать внимания на сообщения властей, НТРК и «ЭлТР», то и коррупция продолжает расти. Авторитаризм, который установили вы и ваше окружение, сказывается на всех сферах жизни граждан», — написал он.

Экс-депутат призвал главу государства отказаться от авторитаризма, прекратить преследование свободных медиа и быть терпимым к критике.

Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.