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Власть

В выборах в местные кенеши в пяти областях примут участие 174 женщины

Завершилось выдвижение кандидатов для участия в выборах депутатов 14 айыльных кенешей в Нарынской, Баткенской, Ошской, Таласской и Чуйской областях. Об этом сообщает ЦИК.

Всего в 14 айыльных кенешах будет избрано 254 депутата, из них 97 мандатов зарезервированы для женщин.

Общее число выдвинутых претендентов составляет 493 человека, из них 174 женщины.

В течение 10 календарных дней со дня принятия документов — до 20 марта — территориальные избирательные комиссии проверят на соответствие кандидатов требованиям законодательства. Для регистрации внедрена программа «Электронный кандидат». Она позволяет баллотирущимся электронно вводить свои сведения.

Проверка проводится через систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» Министерством цифрового развития — паспортные данные, членство в местном сообществе (прописка), гражданство КР, МВД — отсутствие непогашенной судимости, Министерстом образования и науки — наличие среднего общего образования.

Предвыборная агитация на выборах айыльных кенешей начинается с 20 марта и заканчивается в 8.00 8 апреля. 9 апреля состоятся выборы депутатов 14 айыльных кенешей.

В трех айыльных аймаках Баткенской области — Самаркандекском, Ак-Сайском и Ак-Татырском — будет апробировано в пилотном режиме электронное голосование.
Ссылка: https://24.kg/vlast/260443/
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