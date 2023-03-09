Выборы в пяти областях. Электронное голосование пройдет еще в двух аймаках

Выборы депутатов айыльных кенешей пройдут 9 апреля в Нарынской, Баткенской, Ошской, Таласской и Чуйской областях. ЦИК ранее решила апробировать в пилотном режиме электронное голосование в Самаркандекском айыльном кенеше Баткенского района одноименной области.

Но жители Ак-Сайского и Ак-Татырского айыльных аймаков попросили провести электронное голосование и у них, поскольку многие находятся вне территории этих населенных пунктов.

После технических консультаций в Центризбиркоме решили удовлетворить просьбу. Баткенской ТИК, чиновникам госадминистрацией района и исполнительным органам МСУ поручено проинформировать избирателя о порядке голосования в электронной форме.

Электронное голосование пройдет вне помещения с использованием электронного бюллетеня и обеспечением тайны волеизъявления. В нем могут принять участие избиратели, включенные в список. Для этого следует не позднее 15 календарных дней до дня выборов подать заявление в соответствующую избирательную комиссию или электронный вариант через сервис «Кабинет избирателя», пройдя идентификацию и авторизацию. Избиратель, подавший заявление об участии в электронном голосовании, включается в соответствующий перечень.

Для участия в электронном голосовании необходимо иметь: