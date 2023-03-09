Айкос, тарифы, тонировка. О чем беспокоятся депутаты и чиновники

В 2022-м особый резонанс вызвали два законопроекта, вынесенные на общественное обсуждение президентской администрацией, — «О СМИ» и «Об НКО». Неправительственные организации, как и независимые медиа, не дают покоя и члену провластной фракции «Ата Журт Кыргызстан» Надире Нарматовой.

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Эксперты назвали эти инициативы не просто противоречащими Конституции, а радикальными. Они призывают чиновников и Надиру Нарматову отозвать документы и полностью переписать их, если, конечно, авторы не хотят окончательно похоронить свободу слова и ликвидировать гражданский сектор.

В 2023 году практика создания непонятных, популистских и даже опасных инициатив продолжается. Есть и здравые предложения. Рассмотрим некоторые из них.

На выдумку хитры

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев, как всегда, активен. Он предложил поправки и изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, предусматривающие ограничения на применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении пожилых людей и беременных женщин.

В Национальном центре по предупреждению пыток подтвердили, что условия в следственных изоляторах не соответствуют международным стандартам и содержание в СИЗО можно приравнять к пыткам.

Правозащитники считают оправданным и обоснованным предложение о том, что нельзя отправлять за решетку женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет. И, конечно же, беременных, за исключением случаев, когда они могут скрыться или подозреваются в совершении особо тяжких преступлений.

С 1 февраля в столице повысили тариф на питьевую воду. Дастан Бекешев рекомендует коллегам из Бишкекского горкенеша:

выделить отдельных потребителей, использующих питьевую воду для мойки транспорта и ковров (автомойки), и установить для них тариф выше;

вступление тарифов начать не с 1 февраля, а с 1 апреля;

округлить тарифы (например, 10,45 сома до 10 сомов).

«Округление упростит задачу самостоятельного расчета тарифа. С тыйынами играть выгодно Бишкекводоканалу, а мы их не замечаем. У Бишкекводоканала много возможностей для злоупотребления и заработка на незнании горожан, поскольку установленные счетчики являются механическими, а не «умными», как счетчики электроэнергии», — пояснил депутат.

По его словам, это обязывает всех горожан ежемесячно сообщать показания, иначе вам доначислят за сверхлимит даже в том случае, если вы ежемесячно добросовестно оплачивали все по квитанции. Плюс ко всему вам выпишут штраф.

Другой депутат Нурбек Сыдыгалиев озаботился боеспособностью армии. Он считает, что в порядок исполнения воинской обязанности и несения военной службы нужно внести коррективы, чтобы помочь гражданам Кыргызстана с честью отдать свой конституционный долг родине. Нардеп предлагает не принимать на работу в МВД, ГКНБ и органы прокуратуры тех, кто не был на плацу.

Его коллега Эрулан Кокулов попросил снизить цену на тонировку автомобилей. Он отметил, что не все жители регионов могут позволить за 80 тысяч сомов затемнять стекла своих авто.

«Цены должны быть снижены. Ведь, когда принимали законопроект, обещали, что услуга будет стоит не выше 30-40 тысяч сомов», — сказал он.

Вы делите народ на бедных и богатых. Не все жители региона могут за такие деньги тонировать авто, но они тоже хотят этого. Эрулан Кокулов

Напомним, порядок регистрации и уплаты сбора за тонирование был утвержден кабмином 23 мая 2022 года.

Тарифы:

80 тысяч сомов — для физических лиц;

100 тысяч сомов — для юридических лиц;

120 тысяч сомов — для нерезидентов.

Оплатить можно наличными или через платежный терминал перечислить деньги в государственную казну. Разрешение выдается на один год.

Помимо тонировки, Эрулана Кокулова беспокоит курение, в том числе электронных сигарет и вейпа. Он инициирует введение штрафа в 1 тысячу сомов, если дымишь в неположенном месте.

Далее по списку

Членов седьмого созыва действительно занимает борьба с курением, с одной стороны, с другой — снижение акцизного налога на айкос. Некоторые парламентарии выступают категорически против, заявляя, что от устройств с нагреванием табака меньше вреда, чем от обычных сигарет.

«Здесь определенно лобби. Из-за этих споров профильный комитет никак не может одобрить поправки», — считает Дастан Бекешев и упрекает своих коллег в саботаже планов президента пополнить бюджет.

Между тем четверо депутатов — Эльмурза Сатыбалдиев, Улугбек Ормонов, Бактыбек Сыдыков и Акылбек Тумонбаев — предлагают, чтобы руководители государственных и органов МСУ, организаций и предприятий, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, оборудовали для курильщиков помещения с системами вентиляции и с соблюдением требований пожарной и санитарной безопасности.

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Необходимо, по мнению разработчиков, не только читать лекции о здоровом образе жизни, но и организовать горячую линию на национальном уровне, куда обращались бы люди, страдающие никотиновой зависимостью.

Помимо этого, законопроектом предлагается штрафовать на 17 тысяч сомов родителей, усыновителей или опекунов, чьи несовершеннолетние дети торгуют сигаретами. Такая же санкция предусмотрена для тех, кто продает сигареты без предупреждающих о вреде курения надписей и картинок на пачках.

С сексистским предложением выступил брат главы ГКНБ Камчыбека Ташиева — Шайырбек. Он настаивает на принятии закона о запрете электронных сигарет для женщин.

По его словам, среди девушек и женщин стало широко распространяться употребление этого вида табака.

«Электронные сигареты импортируются из Китая. Состав неизвестен. Наш Минздрав привык лечить болезни, а надо бы проводить профилактику. Этот вопрос нужно рассмотреть на государственном уровне. Минздрав, МВД, Минобразования должны проводить разъяснительные работы, создавать тематические ролики о вреде курения», — сказал Шайырбек.

В обществе пока никак не прокомментировали эти инициативы. Зато в соцсетях раскритиковали предложение депутата Айбека Осмонова в Закон «О гражданстве Кыргызской Республики». Автор считает, что изменения нужны для защиты государственных интересов и национальной безопасности.

Он предложил запретить получившим гражданство КР участвовать в президентской кампании, выборах депутатов парламента, баллотироваться в судьи или претендовать на службу в силовых ведомствах в течение пяти лет с момента приобретения паспорта гражданина Кыргызстана и выхода из гражданства иного государства.

Советы тревоги нашей

От депутатов не отстают и чиновники. В начале февраля на сайте кабинета министров в рубрике «Общественное обсуждение» появился проект закона, инициируемый Минюстом, об упразднении общественных (наблюдательных) советов при госорганах. Членам ОС не понравилась эта идея, и они пожаловались президенту. Старая площадь пока никак не отреагировала на обращение.

В кабмине считают, что общественные советы неэффективны.

Заместитель Наблюдательного совета при Министерстве экономики и коммерции Ноокат Идрисов парирует: если ОС ликвидируют, то в стране продолжит процветать коррупция, а темпы развития страны замедлятся.

Нам говорят, что мы, как активные граждане, можем направлять свои рекомендации авторам тех или иных проектов законов или постановлений. Но эта система не работает. Вместо адекватной реакции мы получаем отписки. Ноокат Идрисов

На сегодня в Кыргызстане в различных общественных советах работают, причем бесплатно, 400 активистов.

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Они вносят свои предложения, комментируют инициативы чиновников и депутатов. Однако (и сами представители ОС это признают. — Прим.24.kg) к ним не всегда прислушиваются.

В последние два года чиновники и вовсе не воспринимают общественные советы всерьез. Нормы закона, который регулирует их деятельность, игнорируются.

Судя по тому, что никто из профильного министерства не пришел на последний круглый стол 2 марта, где обсуждалась инициатива о ликвидации ОС, от намерения уничтожить эти советы, в Минюсте не откажутся.

Между тем

Юристы правовой клиники «Адилет» проанализировали нормотворческий процесс и, как написала директор организации Чолпон Джакупова в своем обращении главе кабмина, министру юстиции, председателю антикоррупционного совета и спикеру парламента, это катастрофа.

Ни в кабмине, ни в Жогорку Кенеше не придерживаются регламента, нарушают порядок и процедуру рассмотрения и принятия, не учитывают замечания экспертов.

Соблюдение же всех установленных правил позволит своевременно выявлять коррупционные ловушки и принять меры, чтобы исключить их из инициируемых проектов.

Говорить же о законности и реальном доступе граждан к управлению делами государства можно будет, только если каждый субъект, наделенный правом законодательной инициативы, будет следовать регламенту, нести ответственность за свои решения и прислушиваться к критике.