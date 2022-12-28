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Власть

В Кыргызстане самый низкий возраст молодежи. Его повысят

В Кыргызстане возраст молодежи повысят до 30 лет включительно. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра культуры Союзбек Надырбеков.

По его словам, в проекте закона «О молодежи» возраст молодых людей предлагается определить с 14 до 30 лет.

«До 2000 года возраст молодежи считался до 35 лет. В 2009-м его снизили до 28 лет. Это связано с двумя факторами. Во-первых, тогда молодые семьи получили соцвыплаты, и из-за нагрузки на бюджет решили снизить возраст получателей. Второй фактор — средний возраст вступления в брак составлял 22-23 года. Сейчас женятся в основном в 27-28 лет», — пояснил Союзбек Надырбеков.

Он отметил, что среди стран СНГ только у Кыргызстана самый низкий возраст молодежи. «В Казахстане его недавно подняли до 35 лет. В России, Украине, Молдове — 35 лет. В Таджикистане, Туркменистане, Армении и Узбекистане — 35 лет», — сообщил чиновник.

Депутат Руслан Чойбеков предложил поднять возраст молодежи с 16 до 35 лет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254586/
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