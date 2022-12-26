00:45
USD 89.29
EUR 97.03
RUB 1.01
Власть

Председательство в СНГ в 2023 году переходит Кыргызстану

«Хотел бы пожелать Садыру Жапарову больших успехов в предстоящем в следующем году председательстве Кыргызстана в СНГ», — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на неформальном саммите СНГ.

По его словам, уходящий год выдался сложным. В этих условиях в рамках своего председательства в СНГ Казахстан принял меры для укрепления потенциала Содружества. Проведено свыше 80 крупных мероприятий, разработаны решения.

«Наши совместные усилия нашли свое отражение в документах, принятых по итогам Астанинского саммита в октябре. Особое внимание уделялось реализации задач Стратегии экономического развития СНГ до 2030-го. Все эти шаги, на наш взгляд, принесли плоды. Хотел бы обратить внимание на создание благоприятных условий для торговли. Мы считаем, что предметно следует работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров, недопущением протекционизма. Следует наладить взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он также обратил внимание на то, что странам СНГ нужны новые форматы сотрудничества для повышения эффективности транспортно-логистических проектов. Здесь особое значение приобретает коридор север — юг.

Кроме того, президент Казахстана отметил, что важное значение имеет взаимодействие стран СНГ в сфере безопасности. Он обратил внимание и на то, что в 2023-м в СНГ будут отмечать Год русского языка.

Далее мероприятие продолжилось в закрытом для прессы формате.

Напомним, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров также участвует в неформальном саммите СНГ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254440/
просмотров: 2697
Версия для печати
Материалы по теме
Касым-Жомарт Токаев не будет переизбираться на пост президента в 2026 году
Саммит СНГ. В Кыргызстан прибыли Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев
Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева с юбилеем
Акимы должны ходить пешком. Токаев о городах страны, которые выглядят неважно
В Казахстане могут поднять тарифы на газ. Президент выступил за повышение
ЕЭК должна работать над смягчением последствий санкций
Президенты России и Казахстана поздравили Садыра Жапарова с днем рождения
Касым-Жомарт Токаев пообещал защиту российским инвестициям в Казахстане
Победа Касым-Жомарта Токаева на выборах президента закономерна — эксперт
В Астане прошла встреча Садыра Жапарова и Касым-Жомарта Токаева
Популярные новости
Фото Рустама Жапарова с&nbsp;Салимбаем: где и&nbsp;зачем сын президента встречался с&nbsp;ним Фото Рустама Жапарова с Салимбаем: где и зачем сын президента встречался с ним
Выявлены факты продажи мертвечины в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; Ветеринарная служба Выявлены факты продажи мертвечины в Кыргызстане — Ветеринарная служба
Садыр Жапаров: Хватит уже, наверное, обсуждать флаг Садыр Жапаров: Хватит уже, наверное, обсуждать флаг
Президент рассказал, с&nbsp;кем пытался договориться Эмиль Жамгырчиев Президент рассказал, с кем пытался договориться Эмиль Жамгырчиев
Бизнес
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
&laquo;РСК Банк&raquo; и&nbsp;China National Heavy Machinery Corporation подписали договор «РСК Банк» и China National Heavy Machinery Corporation подписали договор
19 января, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 января, четверг
23:46
Компания Xiaomi представила пять новых смартфонов
23:02
В Национальном центре фтизиатрии открылся кабинет компьютерной томографии
22:57
Дипмиссии нескольких стран ЕС сделали заявление по ситуации со СМИ в Кыргызстане
22:24
Среди школьников выявят математически одаренных
22:00
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить