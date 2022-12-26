Председательство в СНГ в 2023 году переходит Кыргызстану

«Хотел бы пожелать Садыру Жапарову больших успехов в предстоящем в следующем году председательстве Кыргызстана в СНГ», — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на неформальном саммите СНГ.

По его словам, уходящий год выдался сложным. В этих условиях в рамках своего председательства в СНГ Казахстан принял меры для укрепления потенциала Содружества. Проведено свыше 80 крупных мероприятий, разработаны решения.

«Наши совместные усилия нашли свое отражение в документах, принятых по итогам Астанинского саммита в октябре. Особое внимание уделялось реализации задач Стратегии экономического развития СНГ до 2030-го. Все эти шаги, на наш взгляд, принесли плоды. Хотел бы обратить внимание на создание благоприятных условий для торговли. Мы считаем, что предметно следует работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров, недопущением протекционизма. Следует наладить взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он также обратил внимание на то, что странам СНГ нужны новые форматы сотрудничества для повышения эффективности транспортно-логистических проектов. Здесь особое значение приобретает коридор север — юг.

Кроме того, президент Казахстана отметил, что важное значение имеет взаимодействие стран СНГ в сфере безопасности. Он обратил внимание и на то, что в 2023-м в СНГ будут отмечать Год русского языка.

Далее мероприятие продолжилось в закрытом для прессы формате.

Напомним, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров также участвует в неформальном саммите СНГ.