Не буду вмешиваться. Садыр Жапаров прокомментировал массовые аресты женщин

Президент Садыр Жапаров в интервью информационному агентству «Кабар» прокомментировал массовые аресты активистов и политиков, задержанных по подозрению в попытке насильственного захвата власти.

В частности, глава государства ответил на просьбу правозащитников, родственников и граждан о том, чтобы отпустили заключенных женщин.

«Во-первых, до того как обратиться ко мне, они должны были обратиться к своим близким. За два года они ничего не сказали. Я молчал. Не обращал внимания. Не стал равняться на них. Вы хоть раз за два года слышали, чтобы я в ответ им что-то сказал? Нет. Я и в дальнейшем не буду обращать на них внимания», — сказал Садыр Жапаров.

Он отметил, что те матери, которые сейчас обращаются к нему, должны были за два года сказать заключенным женщинам: «Девочки, будьте порядочными, не лгите, не надо клеветать и зачем вам революция!».

«Во-вторых, не я повел этих женщин на собрание, чтобы устроить революцию. Не я заставлял их составлять план о том, чтобы на грузовиках привозили по 100 людей. Сейчас народ все видит и знает, кто работает», — отметил Садыр Жапаров.

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Он подчеркнул, что заключал женщин под стражу не он, а правоохранительные органы.

«Силовые структуры отвечают за внутреннюю и внешнюю безопасность страны. Если они не смогут выполнять свои обязанности, то они ответят перед законом. Поэтому силовые структуры вовремя пресекли. Посадили. Их, что, должны были погладить по голове за то, что они хотят организовать революцию», — сказал Садыр Жапаров.

Он отметил, что судьбу заключенных женщин решит суд, а не он.

«Если они чисты, то их оправдают. Если виновны, осудят. Я не могу никому приказывать, чтобы кого-то отпустили. Впредь мы должны научиться жить в рамках закона. До каких пор мы будем даже в мелочах винить президента? Именно из-за моего невмешательства оправдали обвиняемых по октябрьским событиям. Я никому не позволяю вмешиваться в работу судебных органов», — заключил глава государства.

Отметим, на сегодня 17 фигурантов уголовного дела о попытке насильственного захвата власти, содержащихся в Бишкекском СИЗО-1, объявили голодовку. Состояние экс-депутата Орозайым Нарматовой и активистки Перизат Сурановой резко ухудшилось.

Ответственность за последствия голодовки заключенные возложили лично на президента Садыра Жапарова, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, министра внутренних дел Улана Ниязбекова, генерального прокурора Курманкула Зулушева, а также на следователей, прокуроров и судей.

Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.