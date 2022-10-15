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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 10-14 октября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Нурлан Азыгалиев избран вице-спикером Жогорку Кенеша.

За его кандидатуру проголосовал 81 нардеп. Проголосовавших против не было.

Улан Примов подал в отставку, так как новый спикер Нурланбек Шакиев и вице-спикер Жамиля Исаева являются также депутатами от фракции «Ата Журт Кыргызстан».

Кроме того, парламентарий Мурадил Сыдыков избран председателем комитета по транспорту, коммуникациям и архитектуре.

Пресс-секретарем торага назначен Алтынбек Деркембаев.

Сергей Слесарев назначен заместителем министра цифрового развития.

Известно только то, что он окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности «экономика», Кыргызско-Российский университет по специальности «юриспруденция».

Теперь у министра Минцифры Талантбека Иманова пять заместителей.

Кадровые перестановки в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.

С занимаемой должности снята заместитель министра Салтанат Аманова. Назначен на эту должность Тумонбай Колдошев.

Директор департамента кинематографии Мукталы Бектеналиев освобожден от должности. Он ушел в связи с переводом в порядке ротации на другую должность.

Наралы Асанбаев назначен главным редактором газеты «Эркин Тоо».

В 2013 году он был заместителем редактора газеты «Жаны Ордо».

Прежний главный редактор издания Бахпурбек Аленов освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению. Он проработал с октября 2020 года.

Азамат Арнабек уулу назначен мэром Балыкчи. 

Прежний градоначальник Бакыт Шаршеев уволен в конце сентября 2022-го.

Азамату Арнабек уулу 39 лет. Окончил педагогический факультет Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта.

Занимался бизнесом в России. В Кыргызстане работал управляющим в ОАО «Кыргыз мебель». Является председателем общественного объединения «Балыкчы ак жол ынтымагы».

В октябре 2020 года был исполняющим обязанности мэра Балыкчи.

О кадровых перестановках с 3 по 7 октября читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/248116/
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