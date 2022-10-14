17:58
USD 89.43
EUR 96.31
RUB 0.98
Власть
Сюжет: Давление на СМИ

Нет механизма по отзыву депутатского мандата. Комментарий ЦИК

Механизма по отзыву депутатского мандата нет. Об этом сообщил 24.kg член ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, в Конституции существует такая норма. Но процедуры, закрепленной законодательно, по ее реализации нет. «Она должна быть представлена в регламенте Жогорку Кенеша. Без механизмов, отраженных в законе, отозвать мандат через сбор подписей избирателей, к примеру, или решением лидера фракции, нельзя», — сказал Абдыжапар Бекматов.

Он добавил, пока не принят новый регламент, действует правило, установленное в нынешнем варианте. Оно гласит: отозвать депутатский мандат невозможно. Народный избранник только по собственному желанию может досрочно сложить свои полномочия или они прекращаются автоматически в случае смерти парламентария.

Абдыжапар Бекматов подчеркнул: если мандата лишается депутат, пришедший в Жогорку Кенеш по партийном списку, то место выбывшего занимает тот, кто набрал вторым по счету максимальное количество голосов. При замене обязательно должен быть соблюден гендерный баланс. В случае ухода Надиры Нарматовой вакантный мандат перейдет женщине из списка партии «АтаЖурт Кыргызстан».

Отметим, сегодня участники марша за свободу слова и против давления на независимые СМИ собирали подписи за отзыв мандата у депутата Надиры Нарматовой, которая инициирует закрытие «Азаттыка», Kloop и Kaktus.media.

Отметим, накануне около 20 человек устроили митинг с требованием закрыть три независимых СМИ в Кыргызстане — «Азаттык», Kloop и Kaktus.media.

Митингующих, по их словам, поддерживает нардеп Надира Нарматова. Она в среду на заседании Жогорку Кенеша организовала сбор подписей под неким обращением к президенту с просьбой закрыть ряд СМИ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат парламента Дастан Бекешев.

Сама Надира Нарматова стала отрицать эту инициативу. Однако позже несколько народных избранников в разговоре с журналистами подтвердили, что их коллега вела сбор подписей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/248109/
просмотров: 3226
Версия для печати
Материалы по теме
CPJ осуждает решение суда Кыргызстана о закрытии Kloop
«Репортеры без границ» призывают принять меры против ликвидации Kloop
Садыр Жапаров прокомментировал свободу слова в стране и соблюдение прав человека
CPJ осуждает решение суда Кыргызстана оставить 11 журналистов под стражей
От Аскара Акаева до Садыра Жапарова: хроника подавления свободной прессы
Хельсинкская комиссия США осуждает атаки на СМИ в Кыргызстане
Против TikTok, активистов, СМИ и Байсалова. Скандалы Надиры Нарматовой
Госдеп США обеспокоен действиями правительства КР против независимых СМИ
Дипмиссии нескольких стран ЕС сделали заявление по ситуации со СМИ в Кыргызстане
Давление на СМИ. В Кыргызстане хоронят свободу слова
Популярные новости
Списание денег в&nbsp;MBANK. Депутат интересуется, наказали&nbsp;ли виновных Списание денег в MBANK. Депутат интересуется, наказали ли виновных
Письмо госсекретаря США Садыру Жапарову: что ответил президент Кыргызстана Письмо госсекретаря США Садыру Жапарову: что ответил президент Кыргызстана
Садыр Жапаров рассказал, почему он&nbsp;постоянно ходит с&nbsp;планшетом Садыр Жапаров рассказал, почему он постоянно ходит с планшетом
Садыр Жапаров встретился с&nbsp;директором Newpath Partners Садыр Жапаров встретился с директором Newpath Partners
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
14 февраля, среда
17:43
Кыргызстан и Турция договорились о преимуществах при двусторонних перевозках Кыргызстан и Турция договорились о преимуществах при дв...
17:27
Более 3 тысяч кыргызстанцев отправят работать в Южную Корею в 2024 году
17:06
В жилмассиве «Жениш» завтра не будет холодной воды
17:05
Разработана платформа, которая поможет улучшить среду Бишкека на основе данных
16:43
В Алматы у кыргызских предпринимателей отбирают контейнеры — депутат