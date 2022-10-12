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Власть
Сюжет: Давление на СМИ

Депутат Надира Нарматова отрицает, что инициирует закрытие СМИ

Сегодня в своем Telegram-канале депутат парламента Дастан Бекешев сообщил, что коллега Надира Нарматова собирает подписи под неким обращением к президенту с просьбой закрыть ряд СМИ.

В частности, по его словам, она требует закрыть «Клооп», «Азаттык» и Kaktus.media.

Сама Надира Нарматова, отвечая на вопрос 24.kg, стала отрицать эту инициативу.

«Я такого не говорила, никакого обращения не было. Я от вас это слышу. Вы докажите. Дастан Бекешев ответит за это интервью. Пускай докажет. Я бы хотела с ним поговорить, но его нет в зале заседаний», — сказала она.

В своем Twitter депутат Дастан Бекешев также сообщил, что коллега пришла к нему в кабинет ругаться.

скриншот из Twitter
Фото скриншот из Twitter. Дастан Бекешев сообщил, что Надира Нарматова передумала

Ссылка: https://24.kg/vlast/247887/
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