17:47
USD 87.87
EUR 96.44
RUB 0.92
Власть

Поправки в закон Гульшат Асылбаевой вносят семь депутатов Жогорку Кенеша

Семь депутатов парламента — Жанар Акаев, Адахан Мадумаров, Эльмурза Сатыбалдиев, Гуля Кожокулова, Дастан Бекешев, Сеид Атамбаев и Чингиз Айдарбеков — инициируют поправки в закон экс-нардепа Гульшат Асылбаевой «О защите от недостоверной (ложной) информации».

Дискриминационный документ принят шестым созывом после чаепития с президентом в нарушение всех процедур регламента. Представители медиасообщества и эксперты неоднократно заявляли, что закон направлен против независимых СМИ. Блокировка сайта газеты Respublica и частичная блокировка 24.kg— тому подтверждение.

Юристы просят признать скандальный документ вместе с постановлением кабмина по его реализации утратившим силу.

В поправках, предложенных депутатами, говорится, что закон Гульшат Асылбаевой противоречит Закону «Об основах административной деятельности и административных процедурах» и Административно-процессуальному кодексу. В них уже установлены процедуры рассмотрения и обжалования решений государственных органов.

Разработчики уточняют: в соответствии с конституционными принципами в Кыргызстане не допускается принятие законов, ограничивающих свободу слова.

«Последние трагические баткенские события на кыргызско-таджикской границе показали важную роль представителей средств массовой информации. Сплоченность, честное и прозрачное освещение журналистами и блогерами тяжелых событий на различных сайтах местного и зарубежного уровня позволило выиграть нашей стране в грязной информационной войне. Действие Закона «О защите от недостоверной (ложной) информации» дискриминирует представителей СМИ и устанавливает однобокий подход к рассмотрению дел об удалении сайта, негативно сказывается на демократических ценностях в стране и может нанести урон консолидации общества в целом», — говорится в справке-обосновании к поправкам депутатов.

Авторы отметили, что правоприменительная практика закона Гульшат Асылбаевой свидетельствует о коллизиях и коррупционных составляющих, нарушающих права граждан на справедливое рассмотрение дел об удалении недостоверной информации.

Парламентарии напоминают, что на ежегодном XII раунде Диалога по правам человека, прошедшем в начале сентября, Европейский союз также выразил обеспокоенность по поводу общей негативной тенденции в области основных прав человека, в частности сужения пространства для свободной деятельности гражданского общества. Представители ЕС отметили усиление давления на свободу слова.

Блокировка СМИ и преследование журналистов, блогеров и пользователей социальных сетей, занимающихся журналистскими расследованиями, гражданским или политическим участием, критикующих правительство, противоречит обязательствам Кыргызстана по Международному пакту о гражданских и политических правах.

Из сообщения миссии Евросоюза в Бишкеке

Инициаторы поправок подчеркнули, что всеми правами обладает исключительно заявитель, на основании жалобы которого государственным органом решается вопрос о блокировании сайта.

Отсутствует принцип состязательности сторон при рассмотрении заявлений о приостановлении работы сайта или страницы сайта. Всеми правами наделен только жалобщик. Представители информационного ресурса, на который поступила жалоба, вообще не участвуют в ее рассмотрении и не могут защитить свои права.

Сайт, на котором опубликована, как считает заявитель, ложная информация, может обжаловать решение о блокировке только в судебном порядке. Но блокировка сайта производится сразу после вынесения решения уполномоченным государственным органом. Закон Гульшат Асылбаевой не предусматривает ответственность за незаконное решение о закрытии сайта.

Читайте по теме
Свобода слова в Кыргызстане под угрозой. Когда властям не нравится критика

Депутаты предлагают внести изменения в статьи 3 и 4 Закона «О защите от недостоверной (ложной) информации», устраняющие противоречия с процедурами рассмотрения заявлений по обжалованию решений государственных органов.

В инициируемых поправках говорится, что жалобщик, в отношении которого распространена недостоверная информация, вправе обратиться к владельцу сайта или страницы сайта в интернете с заявлением об удалении публикации. При этом он должен обосновать свое требование и привести доказательства, что тот или иной материл является ложным.

Владелец сайта или страницы сайта в сети Интернет обязан рассмотреть заявление об удалении в течение трех дней. В случае отказа заявитель вправе обратиться в уполномоченный государственный орган.

На рассмотрение заявления об удалении обязательно приглашают как обратившегося, так и владельца сайта или страницы сайта в интернете.

Решение уполномоченного государственного органа может быть обжаловано. В этом случае исполнение решения уполномоченного государственного органа приостанавливается. Разработчики считают, что две нормы закона Гульшат Асылбаевой, предусматривающие блокировку сайта не позднее 24 часов с момента обращения жалобщика и требование к владельцу сайта и страницы сайта в интернет-пространстве разместить свою фамилию и инициалы, электронный адрес для направления ему сообщений, признать утратившими силу.

За владельцем сайта и страницы сайта закрепляются следующие права:

  • не соглашаться с доводами лица, чьи права и свободы по его мнению были ограничены;
  • оспорить в судебном порядке действия, направленные на приостановление работы сайта или страницы сайта в сети Интернет;
  • свободно искать, получать, хранить, использовать информацию, не порочащую или не унижающую честь и достоинство личности, и распространять ее устно, письменно или иным способом;
  • размещать или допускать размещение на своем сайте или странице сайта в сети Интернет текст и (или) иные материалы других пользователей сети Интернет, не порочащие или не унижающие честь и достоинство личности.

Президент Садыр Жапаров подписал инициированный депутатом Гульшат Асылбаевой Закон «О защите от недостоверной (ложной) информации» 23 августа 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/248070/
просмотров: 5840
Версия для печати
Материалы по теме
Для защиты власти. Как «разжигание вражды» стало дубинкой против инакомыслящих
Институт омбудсмена проведет анализ применения права на свободу слова
Дело «Азаттыка». Представительство ЕС приветствует снятие ограничений
Дело «Азаттыка». Комитет защиты журналистов назвал решение суда облегчением
Кыргызстану грозит изоляция. Чолпон Джакупова о резолюции Европарламента
Дело «Азаттыка». Посольство США прокомментировало мировое соглашение
Материал «Азаттыка» не удален, но он не доступен. Комментарий юриста
Законопроект о СМИ. ОБСЕ заинтересована в предметном разговоре с властями
В КР подписан меморандум о создании центральноазиатской сети MediaNetwork
Выдворение Болота Темирова. Адвокаты журналиста обратились в Верховный суд
Популярные новости
Странная история с&nbsp;запуском &laquo;Жыргалана&raquo;: комментарий Садыра Жапарова Странная история с запуском «Жыргалана»: комментарий Садыра Жапарова
Новые предприятия создадут на&nbsp;базе двух старых заводов в&nbsp;Бишкеке Новые предприятия создадут на базе двух старых заводов в Бишкеке
Рыжий Марат, советник президента и&nbsp;отельер. Кто он&nbsp;новый владелец Жыргалана? Рыжий Марат, советник президента и отельер. Кто он новый владелец Жыргалана?
В&nbsp;Кыргызстане введен в&nbsp;действие запрет на&nbsp;вывоз лома и&nbsp;отходов черного металла В Кыргызстане введен в действие запрет на вывоз лома и отходов черного металла
Бизнес
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; подвел итоги&nbsp;I полугодия 2023 года «Кыргызтелеком» подвел итоги I полугодия 2023 года
MBANK запускает функционал &laquo;ЭЛКАРТ Pay&raquo; и&nbsp;дарит подарки в&nbsp;одно касание! MBANK запускает функционал «ЭЛКАРТ Pay» и дарит подарки в одно касание!
Пройди бесплатную стажировку Java Backend Developer в&nbsp;О! Пройди бесплатную стажировку Java Backend Developer в О!
Получайте быстрые денежные переводы Astrasend в&nbsp;&laquo;Кыргызско-Швейцарском Банке&raquo; Получайте быстрые денежные переводы Astrasend в «Кыргызско-Швейцарском Банке»
8 августа, вторник
17:41
Акылбек Жапаров посетил предприятия ОАО «Кыргызиндустрия» Акылбек Жапаров посетил предприятия ОАО «Кыргызиндустри...
17:29
В Бишкеке неизвестные испортили дорожные знаки
17:05
В Кыргызстан приехали российские бизнесмены. Ищут партнеров
16:51
«Кыргызтелеком» подвел итоги I полугодия 2023 года
16:31
Фонд ОМС разработал мобильное приложение. Пока тестирует в закрытом режиме