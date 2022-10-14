Поправки в закон Гульшат Асылбаевой вносят семь депутатов Жогорку Кенеша

Семь депутатов парламента — Жанар Акаев, Адахан Мадумаров, Эльмурза Сатыбалдиев, Гуля Кожокулова, Дастан Бекешев, Сеид Атамбаев и Чингиз Айдарбеков — инициируют поправки в закон экс-нардепа Гульшат Асылбаевой «О защите от недостоверной (ложной) информации».

Дискриминационный документ принят шестым созывом после чаепития с президентом в нарушение всех процедур регламента. Представители медиасообщества и эксперты неоднократно заявляли, что закон направлен против независимых СМИ. Блокировка сайта газеты Respublica и частичная блокировка 24.kg— тому подтверждение.

Юристы просят признать скандальный документ вместе с постановлением кабмина по его реализации утратившим силу.

В поправках, предложенных депутатами, говорится, что закон Гульшат Асылбаевой противоречит Закону «Об основах административной деятельности и административных процедурах» и Административно-процессуальному кодексу. В них уже установлены процедуры рассмотрения и обжалования решений государственных органов.

Разработчики уточняют: в соответствии с конституционными принципами в Кыргызстане не допускается принятие законов, ограничивающих свободу слова.

«Последние трагические баткенские события на кыргызско-таджикской границе показали важную роль представителей средств массовой информации. Сплоченность, честное и прозрачное освещение журналистами и блогерами тяжелых событий на различных сайтах местного и зарубежного уровня позволило выиграть нашей стране в грязной информационной войне. Действие Закона «О защите от недостоверной (ложной) информации» дискриминирует представителей СМИ и устанавливает однобокий подход к рассмотрению дел об удалении сайта, негативно сказывается на демократических ценностях в стране и может нанести урон консолидации общества в целом», — говорится в справке-обосновании к поправкам депутатов.

Авторы отметили, что правоприменительная практика закона Гульшат Асылбаевой свидетельствует о коллизиях и коррупционных составляющих, нарушающих права граждан на справедливое рассмотрение дел об удалении недостоверной информации.

Парламентарии напоминают, что на ежегодном XII раунде Диалога по правам человека, прошедшем в начале сентября, Европейский союз также выразил обеспокоенность по поводу общей негативной тенденции в области основных прав человека, в частности сужения пространства для свободной деятельности гражданского общества. Представители ЕС отметили усиление давления на свободу слова.

Блокировка СМИ и преследование журналистов, блогеров и пользователей социальных сетей, занимающихся журналистскими расследованиями, гражданским или политическим участием, критикующих правительство, противоречит обязательствам Кыргызстана по Международному пакту о гражданских и политических правах. Из сообщения миссии Евросоюза в Бишкеке

Инициаторы поправок подчеркнули, что всеми правами обладает исключительно заявитель, на основании жалобы которого государственным органом решается вопрос о блокировании сайта.

Отсутствует принцип состязательности сторон при рассмотрении заявлений о приостановлении работы сайта или страницы сайта. Всеми правами наделен только жалобщик. Представители информационного ресурса, на который поступила жалоба, вообще не участвуют в ее рассмотрении и не могут защитить свои права.

Сайт, на котором опубликована, как считает заявитель, ложная информация, может обжаловать решение о блокировке только в судебном порядке. Но блокировка сайта производится сразу после вынесения решения уполномоченным государственным органом. Закон Гульшат Асылбаевой не предусматривает ответственность за незаконное решение о закрытии сайта.

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Депутаты предлагают внести изменения в статьи 3 и 4 Закона «О защите от недостоверной (ложной) информации», устраняющие противоречия с процедурами рассмотрения заявлений по обжалованию решений государственных органов.

В инициируемых поправках говорится, что жалобщик, в отношении которого распространена недостоверная информация, вправе обратиться к владельцу сайта или страницы сайта в интернете с заявлением об удалении публикации. При этом он должен обосновать свое требование и привести доказательства, что тот или иной материл является ложным.

Владелец сайта или страницы сайта в сети Интернет обязан рассмотреть заявление об удалении в течение трех дней. В случае отказа заявитель вправе обратиться в уполномоченный государственный орган.

На рассмотрение заявления об удалении обязательно приглашают как обратившегося, так и владельца сайта или страницы сайта в интернете.

Решение уполномоченного государственного органа может быть обжаловано. В этом случае исполнение решения уполномоченного государственного органа приостанавливается. Разработчики считают, что две нормы закона Гульшат Асылбаевой, предусматривающие блокировку сайта не позднее 24 часов с момента обращения жалобщика и требование к владельцу сайта и страницы сайта в интернет-пространстве разместить свою фамилию и инициалы, электронный адрес для направления ему сообщений, признать утратившими силу.

За владельцем сайта и страницы сайта закрепляются следующие права: не соглашаться с доводами лица, чьи права и свободы по его мнению были ограничены;

оспорить в судебном порядке действия, направленные на приостановление работы сайта или страницы сайта в сети Интернет;

свободно искать, получать, хранить, использовать информацию, не порочащую или не унижающую честь и достоинство личности, и распространять ее устно, письменно или иным способом;

размещать или допускать размещение на своем сайте или странице сайта в сети Интернет текст и (или) иные материалы других пользователей сети Интернет, не порочащие или не унижающие честь и достоинство личности.

Президент Садыр Жапаров подписал инициированный депутатом Гульшат Асылбаевой Закон «О защите от недостоверной (ложной) информации» 23 августа 2021 года.