Заседание по Кемпир-Абаду. Депутатам парламента не дали документы к соглашению

Депутатам парламента только сегодня раздали проекты договора по делимитации и демаркации линии границы с Узбекистаном. Об этом на заседании комитета сообщили народные избранники.

Адахан Мадумаров отметил, что только сегодня утром дали проект соглашения.

«Но нет других соответствующих документов. Тем более нам должны были раздать документы за три дня до заседания», — сказал нардеп.

Депутат Шайлообек Атазов заявил, что депутатов ставят перед фактом.

«У нас на руках нет документов, поэтому неправильно сегодня принимать решение. Надо заслушать информацию», — сказал он.

Глава комитета Чынгыз Айдарбеков ответил, что сегодня не ратификация соглашения, а согласование по проекту договора с Узбекистаном.

«У нас сегодня согласование проекта и общественные слушания», — уточнил Чынгыз Айдарбеков.

Отметим, на заседание запретили заносить телефоны и другую записывающую технику, несмотря на то, что накануне президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил провести открытое заседание. На него приглашены не только журналисты, но и эксперты, блогеры и гражданские активисты. Телефоны забрали даже у депутатов.

Жители Узгена и некоторые депутаты выступают против протокола, подписанного в Ташкенте, по нескольким участкам границы, в том числе по водохранилищу Кемпир-Абад. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев ранее встречался с местными жителями и обещал пересмотреть соглашение с Узбекистаном.

Четвертого октября в Узгенском районе прошла встреча с президентом Садыром Жапаровым. Местные жители вышли на митинг, где выступили против передачи Узбекистану Кемпир-Абадского водохранилища.