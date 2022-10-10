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Власть

Заседание по Кемпир-Абаду. В зал запретили заносить телефоны, ноутбуки и камеры

Сегодня на комитете парламента по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутаты рассмотрят соглашение между Кыргызстаном и Узбекистаном по делимитации и демаркации границы.

В зал заседаний впускают строго по спискам, которые составлены помимо официальной аккредитации в Жогорку Кенеше.

Всех присутствующих предупредили, что в зал нельзя заносить записывающую технику: смартфоны, телефоны, ноутбуки, диктофоны и видеокамеры отбирают на входе сотрудники госохраны. Журналистов более получаса тщательно проверяют у входа в зал, где уже началось заседание.

Известно, что на заседание пришел глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Отметим, накануне в интервью президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что дал поручение провести открытое заседание. На него приглашены не только журналисты, но и эксперты, блогеры и гражданские активисты.

Жители Узгена и некоторые депутаты выступают против протокола, подписанного в Ташкенте, по нескольким участкам границы, в том числе по водохранилищу Кемпир-Абад. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев ранее встречался с местными жителями и обещал пересмотреть соглашение с Узбекистаном.

4 октября в Узгенском районе прошла встреча с президентом Садыром Жапаровым. Местные жители вышли на митинг, где выступили против передачи Узбекистану Кемпир-Абадского водохранилища.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247572/
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