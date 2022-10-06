Запретить девочкам ходить в школу в хиджабах предлагает депутат Арсланбек Малиев

Сегодня на заседании парламента депутат Арсланбек Малиев заявил, что учителя города Каракола Джети-Огузского и Тонского районов пожаловались ему на отсутствие единой школьной формы.

«Когда будет единая школьная форма? В Караколе, Джети-Огузском и Тонском районах учителя просят решить этот вопрос. Они просят запретить девочкам ходить в хиджабах в государственные школы, потому что мы живем в светской стране», — сказал Арсланбек Малиев.

И. о. министра образования Уланбек Мамбетакунов ответил, что в 2015 году было выпущено постановление правительства, где указано, что школьники должны одеваться в классическую одежду.

«Мы будем проводить работу с родителями. Я встречался с учителями и детьми. Хотим также проводить разъяснительную работу среди девочек по поводу ношения хиджабов. Мы вместе с депутатом Аидой Исатбек кызы разрабатываем изменения в закон об образовании в части школьной формы», — сказал Уланбек Мамбетакунов.