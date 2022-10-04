Лишение прав за нарушение ПДД. Депутат раскритиковал законопроект

Сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты рассматривают поправки в Кодекс о правонарушениях.

Помимо прочего, документ предусматривает пожизненное лишение прав водителя за грубые нарушения Правил дорожного движения. Кроме того, МВД намерено увеличить штрафы за нарушения ПДД,

Депутат Эмиль Жамгырчиев раскритиковал законопроект. По его словам, поправки не снизят количество аварий на дорогах.

«Вы пишете, что физические лица отстраняются от управления транспортерным средством, если они не имеют при себе водительского удостоверения соответствующей категории. О чем мы говорим? О какой цифровизации? Я, как водитель, например, забыл права дома, а вы меня, получается, на пять лет лишаете их. Тогда зачем мы говорим о цифровизации? Сейчас что нет возможности зайти в базу данных через интернет и посмотреть имеет ли человек права? Почему мы обязательно должны преследовать людей? Это даст дорогу коррупционным элементам. Сами сотрудники ГУОБДД должны быть безупречными, раз они штрафуют граждан. Почему здесь нет ни слова про ответственность сотрудников? Если они нарушили правила, их нужно увольнять», — возмутился парламентарий.